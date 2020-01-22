مركز الأزهر للفتوى يصدر العدد الرابع من مطويته 3 سطور بمعرض الكتاب

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، العدد الرابع من مطويته «3 سطور» بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020؛ حرصًا منه على الوصول لفئات المجتمع المختلفة، ونشرًا للثّقافة والوَعي.





وكتب مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: نقدم في هذا العدد نصائح وإرشادات حول القراءة، وأهميتها، ويجيب عن سؤال: كيف تحب القراءة؟ كما يقدم فيه حكاية كتاب من أهم الكتب وأعرقها.





يذكر أن «3 سطور» مطوية شبابية يصدرها المركز بشكل دوري؛ ليناقش فيها قضايا السَّاحة، ويتعرض من خلالها لمفاهيم ورؤى إسلامية وحياتية بشكل بسيط ومختصر.



