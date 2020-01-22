اعتراضاً على الحكومة الجديدة.. تصاعد الاشتباكات بين الشرطة اللبنانية والمتظاهرين

استخدمت الشرطة اللبنانية خراطيم المياه لفض التظاهرة التي اندلعت بالعاصمة بيروت، ضد الحكومة اللبنانية الجديدة.





ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإن شرطة مكافحة الشغب اللبنانية استخدمت خراطيم المياه لفض التظاهرات، التي حاولت إزالة التحصينات ببلدية بيروت.





ونجح رئيس الوزراء اللبناني الجديد الدكتور حسان دياب ، في تجاوز العقبات المتعددة التي كانت تحول دون الانتهاء من تشكيل حكومته الأولى، والالتزام بالإطار الزمني الذي وضعه لنفسه للانتهاء من التأليف الحكومي خلال فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بحد أقصى منذ أن جرى تكليفه في 19 ديسمبر الماضي، في ظل تدهور غير مسبوق يشهده لبنان على المستويات المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، على الأقل منذ انقضاء الحرب الأهلية عام 1990 .





وتضم الحكومة الجديدة - وهي الثالثة في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون - 19 وزيرا، وتعتبر صغيرة العدد نسبيا، وذلك قياسا بالحكومات السابقة التي كانت غالبا ما تتألف من نحو 30 وزيرا في المتوسط.



