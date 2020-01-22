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حوادث

صعقه سلك كهربائي.. مصرع عامل بمشروع صرف صحي بالدقهلية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:02 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء وذلك خلال عمله فى خطوط الصرف صحي بقرية كفر المندرة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.


تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مستشفى أجا المركزي، بوصول أحمد محمد النجار 28 عاما عامل في شركة إجبكو للصرف الصحي والمقاولات جثة هامده بسبب صعق كهربائي.

 
تبين أنه أثناء عمله بالحفر لإنشاء خط صرف صحي، وأثناء انشغال المتوفي في رفع مسطرة الوزن، صعق من سلك كهرباء موجود بالمنطقة، وتوفى على الفور.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
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