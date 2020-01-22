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اقتصاد

مصر تستعد مبكرًا لشهر رمضان.. التموين تعزز أرصدتها في بعض السلع | تعرف عليها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:02 م
شهر رمضان
شهر رمضان
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محمد صبيح
في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني لتوفير احتياجات البلاد خلال شهر رمضان المعظم، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 101 ألف طن زيت صويا وعباد خام مستورد وصول خلال الفترة من ٣- ١٧ مارس منهم 41.5 ألف طن زيت عباد ، 60 ألف طن زيت صويا.

وكانت الهيئة قد تعاقدت في مناقصاتها السابقة على كمية 40 ألف طن زيت صويا وعباد خام إنتاج محلي بالجنيه المصري بالإضافة إلى كمية 10500 طن زيت عباد خام مستورد تسليم خلال فترة شهر فبراير، بإجمالي كمية تعاقدات ١٥١.٥ ألف طن زيت خام محلي ومستورد.

وتوقع إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، أن يولد هلال شهر رمضان المقبل يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، في تمام الساعة 06:26، حيث يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربى، ويختفى بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة.

وقال الجروان، في تصريحات له، إن ظروف الرؤية البصرية ستتحسن بالمناطق الغربية من الجزيرة العربية، حيث تكون فرصة رصده قائمة ليصبح يوم الجمعة 24 أبريل 2020، غرة شهر رمضان لسنة 1441 هجريًا، وأضاف "ويولد هلال شهر شوال يوم الجمعة 22 مايو 2020، في تمام الساعة 21:39، أى بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال".
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