مصر تستعد مبكرًا لشهر رمضان.. التموين تعزز أرصدتها في بعض السلع | تعرف عليها

وتوقع إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، أن يولد هلال شهر رمضان المقبل يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، في تمام الساعة 06:26، حيث يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربى، ويختفى بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة.





وقال الجروان، في تصريحات له، إن ظروف الرؤية البصرية ستتحسن بالمناطق الغربية من الجزيرة العربية، حيث تكون فرصة رصده قائمة ليصبح يوم الجمعة 24 أبريل 2020، غرة شهر رمضان لسنة 1441 هجريًا، وأضاف "ويولد هلال شهر شوال يوم الجمعة 22 مايو 2020، في تمام الساعة 21:39، أى بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال".