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فن

مالمو للسينما العربية يفتح باب تسجيل الأفلام لدورته العاشرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:44 م
محمد قبلاوي
محمد قبلاوي
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محمد نبيل

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة العاشرة للمهرجان، والتي ستعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 8 و13 أكتوبر 2020. 


وتنقسم مسابقات الدورة العاشرة للمهرجان إلى مسابقتين: مسابقة الأفلام الطويلة وتضم الروائية والوثائقية, ومسابقة الأفلام القصيرة وتضم الروائية  والوثائقية. 


وسيضم المهرجان بالتوازي مع فعاليات المسابقة الرسمية برامج خاصة (ليالي عربية، عروض المدارس، فلمي الإفتتاح والختام، بالإضافة الى برامج متميزة عديدة) ندوات، ولقاءات بين أبرز محترفي صناعة السينما في المنطقتين العربية والاسكندنافية، وذلك خلال فعاليات سوق مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يعقد بالتوازي مع المهرجان في الفترة من 9 – 11 أكتوبر 2020.


وعمل المهرجان على مدار التسع دورات السابقة على تأسيس مهرجان قوي للسينما العربية خارج العالم العربي، واليوم يعد مهرجان مالمو للسينما العربية المهرجان الأضخم والأهم للسينما العربية خارج النطاق الجغرافي العربي.


 ومن المنتظر أن تشهد الدورة العاشرة تنوعا كبيرا من حيث الفعاليات، وجودة الاختيارات، وعدد صناع الأفلام، والنجوم العرب المدعوين بالإضافة إلى إحتفالية  سينمائية خاصة بمرور عشرة سنوات على تأسيس المهرجان, وفقا لما صرح به المخرج محمد قبلاوي، رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية.  

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