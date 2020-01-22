في أول ظهور بعد التجديد له.. محافظ البنك المركزي في ضيافة رامي رضوان

يحل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضيفاً على الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي إم سي على شاشة قناة "dmc" غدًا الخميس الساعة العاشرة مساء.





ويتحدث طارق عامر -لأول مرة بعد التجديد له- عن خطط تطوير البنك المركزي في الفترة المقبلة، كما يكشف عن كواليس اتخاذ القرار الأصعب في تاريخ البنك المركزي .



