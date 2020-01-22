بعد واقعة «زلابيا».. التنمر الإلكتروني.. لم يسلم منه المشاهير

تعرضت "هدير محمد"، عروس التنمر الشهيرة بـ «زلابيا»، إنها فوجئت بنشر صور خطوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحدث نوع من التنمر، حتي أن أهالي المنطقة تهكموا عليها وخطيبها لم يعجبه الموقف وقرر فسخ الخطوبة وطلب منها الشبكة، وعقب تلك الواقعة تلقت الدعم من قبل العديد من "الميكاب أرتيسيت"، ووسائل الاعلام، لرد اعتبارها.

ما هو التنمر الإلكتروني

يعرف التنمر الإلكتروني، بأنه السلوك العدواني وغير المرغوب فيه والذي يقوم على استخدام شبكة الإنترنت لإلحاق الأذى بالآخرين والإساءة لهم؛ من خلال نشر أو مشاركة محتوى سلبي وضارّ عن شخص ما، ويتضمن مشاركة وتبادل المعلومات والصور الشخصية لشخص مما يعرضّه للسوء والإهانة والإحراج، كما تتضمن مهاجمة الأشخاص وتهديدهم وغير ذلك، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الرقميّة مثل الهاتف المحمول، والحاسوب، والرسائل النصية، والتطبيقات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات وغير ذلك الكثير.

مخاطر التنمر الإلكتروني

ومع اتساع دائرة التنمر الإلكتروني أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا على الأشخاص الذين يتعرضون له، و يشعرون بالخوف والقلق دائمًا، وربما يؤدي بهم الأمر إلى التفكير بالانتحار وربما الانتحار فعليًا، فالعيش في الخوف والخجل هو أمر خطير جدًا يخلّفه التنمر الإلكتروني.

التنمر بالمشاهير

ولم يسلم المشاهير، من التعرض للتنمر الالكتروني، فقد تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا إلى حملة تنمر إلكتروني على صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، على خلفية نشر صورة لها وهي مبتسمة، فيما انهالت التعليقات الساخرة على إليسا وملابسها، وانتقدت إليسا حملة التمر الإلكتروني التي تعرضت لها، وقالت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي، وما إلو أي تأثير علي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا أتركوهن بعقدهن يفشو خلقن.. أنا إليسا".





دينا الشربيني

وعلي مستوي مصر، تعرضت الفنانة دينا الشربيني لهجوم شديد، على شكل جسدها مرة وعلى علاقتها بالفنان عمرو دياب مرات أخرى، حيث واجهت هجوم المستخدمين وتعليقاتهم السيئة عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها أغلقت فى وقت سابق التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ياسمين رئيس

وبالمثل تعرضت النجمة ياسمين رئيس، للتنمر الالكتروني، بعد نشر صورها عبر "الانستجرام" حتى تلحق بها سلسة من هجوم بعض رواد الموقع على شكلها تارة وعلى ما ترتديه تارة أخرى، وقررت "رئيس" إغلاق التعليقات على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".





بسمة بوسيل

ولم تسلم الفنانة الشابة بسمة بوسيل، من حملات التنمر الالكتروني، بعد إتهامها بإنها خضعت بسمة لسلسة عمليات غيّرت شكلها، فشبهها البعض بمايكل جاكسون.

حورية فرغلي

كما تعرضت الفنانة حورية فرغلي، للتنمر بعد ظهورها بإحد البرامج، واصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تساءل الكثيرون عن شكلها الذي أطلت به على الجمهور، حيث بدت ملامحها مختلفة تمامًا عن ما اعتاد عليه الجمهور، تحديدًا أنفها، واتهمها البعض بإن وراء ذلك عمليات التجميل، ولكنها عقب ذلك صرحت بإن السبب الحقيقي تعرضت لحادثة ادت لكسر أنفها، خلال سباق للخيل.





تايسون

ومن الفنانين، تعرض الفنان محمد ممدوح الشهير بـ «تايسون»، لحملة من التنمر، لعدم وضوح مخارج إلفاظه بالمسلسلات، ولم يتكبر للاعتراف بما يعاني منه وبمنتهى البساطة وجه لجمهوره كلمة واحدة تستطيع أن تخرس ألسنتهم وهي "أنا آسف"، وحصل علي دعم كبير وتعاطف، وكون جمهور "السوشيال ميديا"، جبهات للدفاع عن المبدع محمد ممدوح.





حملات إلكترونية

وعقب تلك الوقائع، ظهرت العديد من الحملات الالكترونية، تحت مسمي "لا للتنمر الالكتروني"، واوضحت أشكال التنمر وتشمل الاساءة الجسدة والاساءة اللفظية، وايضا النفسية، والتهديد والاستهزاء ونشر الشائعات الخبيثة، وايضا العزل الاجتماعي، التميز العرقي والمقالب.