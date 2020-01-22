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فن

أغنية العشم لـ أسماء لزرق تحقق مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:13 م
أسما لزرق
أسما لزرق
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آيه عاطف
حققت أغنية "العشم في الله" نجاح كبير جدًا، حيث اجتازت حاجز المليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع طارق عبدالجابر.

وتقول كلمات الأغنية : "العشم في الله و بس .. مين بحالي يوم يحس .. مين مكمل للنهاية .. مين هيبقي واقف معايا .. لو في يوم احتجت حد .. مش هلاقي غيري بس .. مستغربين ليه من صمودي في عز ضعفي .. مستكترين تشوفوني فرحانة حتي ساعة .. ده انا ببقي واقفة بضحك و من جوايا ببكي .. كتر الوجع بيقوي و بيعمل مناعة".

بينما قامت أسماء لزرق بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

يذكر أن أسما لزرق طرحت من قبل أغنية "امشي"، وحققت نجاح كبير و تخطت أربعة ملايين مشاهدة على اليوتيوب.
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