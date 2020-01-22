رحمي يؤكد أهمية وضع الغربية على الخريطة السياحية الأثرية

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن مخططات العمل خلال المرحلة الحالية تتضمن وضع المحافظة على الخريطة السياحية الأثرية حيث إن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية الهامة من ( فرعونية – إسلامية – قبطية ).





جاء ذلك خلال جولته اليوم بقرية صالحجر مركز بسيون عاصمة مصر فى العصر الصاوى لتفقد المنطقة الأثرية بالقرية وأعمال الحفائر الجارية بها. موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها نشر الثقافة الأثرية الخاصة بالقرية ، موجهًا المشرف على المنطقة الأثرية بإعداد دراسة تفصيلية للمنطقة وتحديد سبل تطويرها والنهوض بها للعرض والتنسيق مع وزارة الأثار.





كما تابع محافظ الغربية جولته بالقرية بتفقد مركز صحة الأسرة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة لأهالى القرية.





وتفقد قسم الإستقبال والغسيل الكلوى ، موجهًا بمتابعة الصيانة الدورية لأجهزة الغسيل لعدم تعطلها.





وتفقد أيضا الصيدلية للتأكد من تواجد أرصدة الأدوية الكافية.



