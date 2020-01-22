AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رحمي يؤكد أهمية وضع الغربية على الخريطة السياحية الأثرية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:34 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن مخططات العمل خلال المرحلة الحالية تتضمن وضع المحافظة على الخريطة السياحية الأثرية حيث إن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية الهامة من ( فرعونية – إسلامية – قبطية ).

جاء ذلك خلال جولته اليوم بقرية صالحجر مركز بسيون  عاصمة مصر فى العصر الصاوى لتفقد المنطقة الأثرية بالقرية وأعمال الحفائر الجارية بها. موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها نشر الثقافة الأثرية الخاصة بالقرية ، موجهًا المشرف على المنطقة الأثرية بإعداد دراسة تفصيلية للمنطقة وتحديد سبل تطويرها والنهوض بها للعرض والتنسيق مع وزارة الأثار.

كما تابع محافظ الغربية جولته بالقرية بتفقد مركز صحة الأسرة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة لأهالى القرية.

وتفقد قسم الإستقبال والغسيل الكلوى ، موجهًا بمتابعة الصيانة الدورية لأجهزة الغسيل لعدم تعطلها.

وتفقد أيضا الصيدلية للتأكد من تواجد أرصدة الأدوية الكافية.

وخلال الجولة؛ إلتقى محافظ الغربية بعدد من المواطنين حيث إستمع إلى متطلباتهم ، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تكثف أعمالها للنهوض بمستوى القرى فى كافة القطاعات بما يوفر الأريحية التامة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام بطنطا في جولة مفاجئة

إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة

محافظ الغربية | يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين في بسيون

محافظ الغربية يفاجئ مستشفى سمنود العام.. ويتفقد الأعمال الجارية بشارع نعمان الأعصر

طلب إحاطة لوضع القناطر الخيرية على الخريطة السياحية

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود .. صور

ترشيحاتنا

6 إقالات في 6 سنوات.. ميدو مسيرة كروية ناجحة تصطدم بالفشل الفنى فى عالم التدريب

لا تعليق.. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية.. تفاصيل

بملابس عادية وماكياج ناعم .. هنا الزاهد فى إطلالة عفوية..شاهد

تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة مريضة نتيجة خطأ طبي في مستشفى الصف

الإرهابى أحمد الشرقاوي يكشف تكليفات الجوكر لعناصر الإرهابية في مصر وعلاقتهم بظاهرة انتحار الشباب

مختار نوح: هذا الإرهابي هو بؤرة الشر المحركة لكل تنظيمات الإخوان المسلحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور