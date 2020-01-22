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وزير النقل يعقد اجتماعا مع نظيره البريطاني لتدشين مرحلة من التعاون بين القاهرة ولندن .. الوزير: المونوريل سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:00 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير - وزير النقل
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أحمد أبوشوشة

كامل الوزير:

= نسعى للانفتاح على كافة دول العالم وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين

= نتطلع للاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال مد شبكات النقل للمدن الجديدة

= نحرص على الاستفادة من الجانب البريطاني في عملية تطوير الموانئ الجافة والبحرية

= مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر  نموذج للتعاون مع الشركات البريطانية


وزير التقل البريطاني:

= تعزيز مسار التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات

= تعاون مشترك في مجال النقل ودعم مشروعات البنية التحتية

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وزير النقل البريطاني "جرانت شابس" بمقر وزارة النقل البريطانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وذلك في ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الافريقية. 

في بداية اللقاء رحب الوزير البريطاني، بوزير النقل المصري ، وأعرب عن حرص المملكة المتحدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، ومن أبرزها مجال النقل ودعم مشروعات البنية التحتية ، ومن جانبه أكد وزير النقل المصري على أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية للانفتاح على كافة دول العالم وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، ومنهم المملكة المتحدة، والتطلع لبناء شراكة كاملة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما في مجال النقل خاصة على ضوء التاريخ البريطاني ذات الصلة بإنشاء خطوط سكك حديد مصر، والتي تعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم.

واستعرض الجانبان ما تقوم به وزارة النقل المصرية من مشروعات عديدة في الوقت الراهن للنهوض بالقطاع وتطويره، وخاصة السكك الحديدية، وذلك من حيث تحديث الخطوط الراهنة وبنيتها التحتية، فضلًا عن إنشاء خطوط جديدة، أخذًا في الاعتبار المدن الجديدة الجاري تنفيذها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وما يتطلبه ذلك من مد شبكات للنقل، مع الإعراب عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال.

وجرت الإشارة إلى التعاون الجاري مع شركة "بومبارديه" لإنشاء مشروع خطي المونوريل "مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس" باعتباره نموذجًا للتعاون المثمر مع الشركات البريطانية في قطاع النقل، وأعرب وزير النقل المصري عن تطلعه  لمزيد من التعاون مع  الشركات البريطانية في المشروعات الجاري تنفيذها في مصر. 

كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير  الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحديث عدد من الموانئ على مستوى الجمهورية، سواء البحرية أو الجافة، سعيًا لرفع كفاءتها والنهوض بقدرتها الاستيعابية، أخذًا في الاعتبار بالمشروعات التنموية الطموحة التي تنفذها مصر لتصبح بوابة لأفريقيا، مشيرا إلى الحرص  على الاستفادة من خبرة بريطانيا في هذا المجال. 

وعقب هذا اللقاء، اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع  رئيس شركة "بومبارديه  انترناشيونال"، ومسئولي هيئة تمويل الصادرات البريطانية "UKEF" حيث تناول اللقاء أبرز مستجدات مشروع خطي المونوريل "مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس"، والموقف التنفيذ للمشروع  وتم التأكيد على الانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المتفق عليه حيث أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أهمية هذين المشروعين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي خاصة وأن المونوريل سيجري إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر. 

وتم الاتفاق على التعاون في  توطين صناعات عربات المونوريل والمترو وعربات وجرارات السكة الحديد في مصر، على أن يتم بدء التعاون  بمشروع مونوريل ٦ أكتوبر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري.

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