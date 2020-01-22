أمواج ضخمة تدمر المدن الأسبانية .. شاهد ماذا حدث

تعرضت مدينة مايوركا الأسبانية إلى موجات بحرية ضخمة وسط استمرار اجتياح العواصف بإسبانيا ، تاركة أربعة قتلى و 200000 الف مواطن بدون كهرباء.





أظهرت مقاطع الفيديو بالأمس تصادم الأمواج بواجهات المباني البحرية، و اجتياح المياه الشوارع المأدية إلى منطقة كالا راتجادا في مايوركا.





ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، استيقظ السكان المحليون أثناء تواجدهم في منتجع توسا دي مار في كوستا برافا على مشهد سريالي لرغوة البحر التي غزت جزءًا من المدينة القديمة، فيما صورت إحدى السيدات وهي تحاول الوصول إلى منزلها في المنتجع في حين خصرها غارق في رغوة البحر.





ومن المتوقع أن تجلب العاصفة المعروفة باسم جلوريا أمطارًا غزيرة على كاتالونيا اليوم ، مما قد يؤدي إلى زيادة الفيضانات الخطرة في مناطق مثل جيرونا.





فيما وصف وزير الداخلية العاصفة بأنها "استثنائية".



