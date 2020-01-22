صوّرته عاريًا.. أم بلا قلب تعذب طفلها انتقامًا من والده فى الدقهلية.. فيديو

قالت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج حديث المساء المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن هناك أما قامت بتعذيب طفلها وقامت بتصويره بدون ملابس داخل الحمام انتقامًا من والده.

وأضافت ياسمين عز، أن هذه الواقعة المرعبة تمت فى الدقهلية، وأن الأم قامت بذلك من أجل أن يذهب الطفل لوالده ويعيش معه.

وأشارت، إلي أن الزوج و الزوجة مطلقان منذ فترة طويلة، و الزوج تزوج بأخرى، وكان الطفل يعيش مع والدته هو واشقاؤه.

وأوضحت، أن والد الطفل قام بعمل محضر، بعد أن قامت الزوجة بارسال الفيديو له بعد أن عذبت طفلها.

وانفعلت ياسمين عز على الهواء، وقامت بتوجيه نصائح للأمهات ووجهت رسالة قوية لهذه الأم قائلة " حسبي الله ونعم الوكيل" .