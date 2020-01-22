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منوعات

ركاب طائرة يوجهون الموت بعد انتشار دخان كثيف بمتنها.. فيديو صادم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اضطرت طائرة  تابعة للخطوط الأيرلندية إلى الهبوط اضطراريًا بمطار ستانستيد بعد أن امتلأت المقصورة الركاب فجأة بالدخان الكثيف.


وكان على متن الطائرة التي كانت متجهة من العاصمة الرومانية بوخارست حوالي 169 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم عندما غمر الدخان أروقة الطائرة بعد الإقلاع بفترة قصيرة.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل،  أعلنت الطائرة ، ذات طراز بوينج 737-800 ، عن حالة طوارئ وعادت إلى مطار أوتوبيني حيث تم إجلاء  الركاب المذعورين ، دون أن يصابوا بأذى.


وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء على متن الطائرة التي كانت مقررة في الأصل في الساعة 6:30 صباحًا إلى مطار ستانستيد في لندن عندما كان الركاب قد أجبروا بالفعل على الانتظار نظرًا لوجود مشكلة في الطائرة الأولى واستبدالها بطائرة ثانية.


ثم انطلقت الرحلة الساعة 10.57 صباحًا بالتوقيت المحلي على متن الطائرة البديلة ولكن بعد دقائق فقط من الرحلة ، أعلن القبطان الطائرة  عن وجود حالة طوارئ بالطائرة وانه امر بعودتها إلى المطار.


وبعد أن أعلن قبطان الطائرة عن حالة الطوارئ  بدأ الدخان يملأ مقصورة  الركاب عندما صعدت الطائرة إلى 5000 قدم ، ليصاب بعدها المسافرين بالذعر.



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