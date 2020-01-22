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رياضة

قرارات تحفيزية.. مصيلحي يكافئ لاعبي وجماهير الاتحاد قبل مواجهة الإسماعيلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:52 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلة لجماهير النادي؛ لمساندة الفريق الأول أمام منافسه نادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما الأحد المقبل، باستاد الإسماعيلية، ضمن إياب دور الـ8 من البطولة العربية .

ومن المقرر أن يقوم المشجع بدفع 50 جنيها فقط ويتم تسجيله في ادارة العلاقات العامة الخاصة بالنادي لحصر الأسماء التي ستتوجه إلي الإسماعيلية لمساندة الفريق ومساعدته على تحقيق الفوز عقب الإخفاق في مباراة الذهاب والتي انتهت بهدف نظيف لصالح الدراويش.

ويأمل طلعت يوسف المدير الفني، في تحقيق الفوز على منافسه الإسماعيلي لضمان التأهل وإسعاد جماهير الاتحاد السكندري.

ومن جهة أخرى قرر محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري صرف مكافآت للاعبين بخلاف ما تنص عليه اللائحة وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي وعقب تحقيق الفوز على منافسة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز بثلاثية نظيفة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد "25" نقطة.


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