«جيالك يا ممدوووح».. صاحب فكرة صورة العزاء يكشف لـ «صدى البلد» سر اختيارها

لم يخلو عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي من التفاصيل التي أثارت دهشة محبيها، وكان أبرزها كتابة جملة «أنا جيالك يا ممدوح» على صورتها الموجودة في بداية سرادق العزاء، الذي أقيم يوم الأحد الماضي في مسجد عمر مكرم.





«أنا جيالك يا ممدوووووح» كتبت هذه الجملة تحت أسفل «وداعا دلوعة السينما» على صورة لها باللونين الأبيض والأسمر، بين الإعجاب والسخرية شاهد جمهور الفنانة الراحلة مفسرين ذلك بأنها لا تليق بالحزن على وفاتها.

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تواصل «صدى البلد» مع صاحب فكرة الصورة لمعرفة سر كتابة الجملة على صورتها، وهو الحاج سعيد عرفه رئيس مجلس إدارة فندق «عرفه» الشهير بمحافظة الغربية، وبسبب ظروف مرضه تحدث وائل سعيد مع «صدى البلد» وهو مدير الاستقبال بالفندق، وقال أن الفكرة ترجع إلى الحاج سعيد عاشق المشاهير وأهل الفن.





هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الحاج سعيد صورة مطبوعة في عزاء أحد المشاهير، فسبق وطبع صور أكثر من فنان في العزاء الخاص به، كالفنان نور الشريف، فاروق الفيشاوي، عزت أبو عوف، وغيرهم من أهل الفن، "لازم ولد من عندنا يروح ويقدم صورة شهيرة للفنان للعزاء لأن الحاج سعيد كبير في السن"، على حد وصف مدير الاستقبال بالفندق لـ «صدى البلد».





فسر وائل سر كتابة جملة «أنا جيالك يا ممدوح» بأن الحاج سعيد يحب تخليد أبرز جملة في مسيرة الفنان على صورة خاصة به، وهذه الجملة من أشهر ما قالته الراحلة ماجدة الصباحي، "الحاج كان عاوز يفكر الجمهور بيها"، استاء فريق العمل من سخرية وهجوم رواد مواقع التواصل الإجتماعي على هذه الصورة، ويقول وائل لـ «صدى البلد»: "استأنا من السخرية والحاج لو شاف ردود الأفعال هيزعل".





لم يقصد الحاج سعيد السخرية من الراحلة ماجدة كما تداول البعض، فالحاج سعيد رجل سبعيني من نفس جيل فناني الزمن الجميل ويكن لهم كل الحب والاحترام، والمكتب الخاص به لا يخلو من صور الفنانين المعلقة في كل ركن.





الكثير من الفنانين على اتصال بالحاج سعيد، فالفندق العريق كان محل إقامتهم بمحافظة الغربية خلال التصوير، ويقول وائل أن الحاج سعيد كان يستضيفهم دون دفع أي رسوم، وحافظ بعضهم على علاقة مستمرة بالحاج كالفنانة سهير المرشدي، والفنانة عفاف شعيب، "كل فنان له كلمة مشهورة أو لازمة الحاج بيحب يوثقها بصورتين واحدة لأهل المرحوم والتانية في مكتبه" كما قال مدير الاستقبال لـ «صدى البلد».





كان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة، بتعليقات تفيد بأنها اختيار غير موفق للعزاء، فيما اعتبرها آخرون تخليدا لجملتها الشهيرة في فيلمها «شاطئ الأسرار» التي رددت خلاله للفنان الراحل عمر الشريف جملتها الشهيرة «أنا جيالك يا ممدوح» بصوتها الهادئ المميز.



