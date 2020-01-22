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حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها مزلقانا بأسيوط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:50 م
قطار - صورة ارشيفية
قطار - صورة ارشيفية
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إيهاب عمر
لقيت ربة منزل مصرعها دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبورها لمزلقان مدينة أبوتيج بأسيوط تبين من التحقيقات أنه أثناء مرور المجنى عليها المزلقان وهو مغلق، تصادف مرور قطار فصدمها حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء أسعد الذكير  مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ من القوة المعينة بمحطة سكة حديد ابوتيج يفيد بمصرع سيدة صدمها القطار، أثناء عبورها المزلقان وهو مغلق.

على الفور ضباط قسم شرطة أبوتيح لموقع الحادث و تبين أنه أثناء عبور ” ج. ح” 55 عاما ربة منزل المزلقان وهو مغلق، تصادف مرور قطار قادما من أسوان ، فصدمها ولقيت مصرعها فى الحال قبل نقلها إلى مستشفى صدفا المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى صدفا المركزى لاستكمال الإجراءات القانونية. 
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