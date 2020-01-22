جيلان علام: مصر قدمت إنجازات كبيرة للقارة الإفريقية.. فيديو

أكدت السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق ان بريطانيا قامت بالتركيز على الاستثمار فى افريقيا ، استعدادا لخروجها من الاتحاد الاوروبي.





وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال وجودها ضيفة ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc ان هناك ما يقرب من 3000 شركة بريطانية تعمل فى افريقيا من شركات الغاز والبترول والطاقة الكبيرة فى العالم.





وتابعت السفيرة جيلان علام أن هناك مجالات جديدة للاستثمار بين بريطانيا والقارة الأفريقية تتمثل في التجارة ومجالات البنية التحتية مشيرة إلى انه يمثل نوعا جديدا من الزخم الجديد المضاف للشراكة البريطانية الافريقية.





وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق الى أن أفريقيا تمثل القارة البكر للاستثمار مؤكدة ان الرؤية البريطانية لأفريقيا تأتي طبقا للمساحة الاقتصادية مما يؤكد على أهمية التواجد البريطاني بالقارة الأفريقية.





وقالت السفيرة جيلان علام إن مصر قامت بعدد كبير من الإنجازات داخل القارة خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدة ان مصر منذ عام 2014 عادت إلى أفريقيا بصورة كبيرة وكانت هناك قناعة بأنها دائرة هامة للتحرك المصري.