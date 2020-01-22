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فن

بعد تألقه في موسم الرياض.. تامر عاشور يواصل نجاحاته بالسعودية ونفاذ تذاكر حفله يوم الجمعة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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محمد صبحى
يواصل النجم تامر عاشور تحقيق المزيد من حفلاته الناجحه بالممكلة العربية السعودية فعقب تالقه بحفليه ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية .. نفذت تذاكر حفله الثالث الذي من المقرر إقامته يوم الجمعه القادم ٢٤ يناير الجاري بمدينة جدة. 


نجاحات عاشور وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح البومه الأخير "الأيام" والذي حقق اعلي نسب المشاهدة والاستماع علي مواقع التواصل الإجتماعي .

كما يشارك في إحياء حفل تامر عاشور بجدة المطريين رامي صبري وعائض.
بعد تألقه في موسم الرياض.. تامر عاشور يواصل نجاحاته بالسعودية ونفاذ تذاكر حفله يوم الجمعة
بعد تألقه في موسم الرياض.. تامر عاشور يواصل نجاحاته بالسعودية ونفاذ تذاكر حفله يوم الجمعة
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