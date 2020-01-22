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توك شو

رفيق شداد: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان متردية.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:15 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
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قسم التوك شو

قال رفيق شداد، المستشار الاعلامى للرئيس اللبنانى، إن عدم حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال "سعد الحريري" الاجتماع الامني برئاسة الرئيس اللبناني؛ بسبب اعتراضه على تناول الأحداث من الناحية الأمنية، مشيرًا إلى أنها يجب أن تتناول من الناحية السياسية.

وأشار رفيق شداد، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مخصص لبحث الأمور الأمنية وليست السياسية، بالاضافة الى ان الهدف من دعوة مجلس الأمن لبحث القضايا الأمنية ومعالجتها، لذلك لم يرغب سعد الحريري في الحضور.

وأكد المستشار الاعلامى للرئيس اللبنانى، أن أعمال العنف بدأت فقط منذ اسبوع، وذلك يدل على تواجد عناصر مندسة بين المتظاهرين، تدعوهم الى العنف، بالإضافة إلى تحريضهم على التخريب والاعتداء على قوات الأمن المنتشرة فى الشوارع اللبنانية. 

وأفاد رفيق شداد، بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بالفعل متردية، وتزداد صعوبة فى المصارف والتعاملات المالية، ولكنها ليست سببا فى انتشار العنف بين المتظاهرين
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