الإفتاء: لا تصح الصلاة في المواصلات في هذه الحالة

حكم صلاة الفريضة في السيارة

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.





وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاة الفجر على اى وضع سواء أكنت جالسًا أو واقفًا لأن صلاة الفجر دائمًا تأتى فى وقت أكون فى المواصلات وانا فى دولة أجنبية؟»، أن الصلاة فى السيارة ليس فيه قيام، فلا يصح أن نصلى من غير ركن، ونحن نستطيع أن نفعله، ولذلك فإن هذا عذرًا للمسافر بأنه يمكن أن يصلى عندما يصل للمكان الذاهب إليه.





وأشار إلى أنه مادُمت قادرا على القيام فلا يجوز لك أن تترك القيام لتجلس، فلك أن تصلى بقدر الإمكان على الوضع الذى يمكنك ان تصلى فيه.





«الإفتاء» توضح حكم صلاة الفريضة فى السيارة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا أراد المسافر أن يصلى أثناء سفره ففى ذلك خلاف بين الفقهاء.





وأضاف "وسام" خلال لقائه برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» ، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة:- ما حكم صلاة الفريضة فى السيارة ؟ "، أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، والصلاة فى السيارة ليس فيه قيام فلا يصح أن نصلى من غير ركن ونحن نستطيع أن نفعله ولذلك فإن هذا عذرًا للمسافر بأنه يمكن أن يصلى عندما يصل للمكان الذاهب اليه وينوي إذا أدرك صلاتين يمكن جمعهما كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإنه أما يصليهما أول وقت الاولى أو أخر وقت الثانية وهذا مبني على أى سفر لا يستطيع المسافر معه ان يصلى قائمًا وهو يستطيع فيكون بذلك ترك ركنًا من أركان الصلاة لقوله تعالى "وقوموا لله قانتين" .



