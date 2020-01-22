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منوعات

القرية العالمية بدبي.. وجهة ترفيهية لتعزيز مكانة الإمارات في العالم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:02 م
القرية العالمية
القرية العالمية
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سعيد العربي

حققت القرية العالمية بالإمارات قياسية جديدة في متوسط أعداد الضيوف اليومي بنحو 42 ألف ضيف تستضيفهم يوميا، ما يعزز مكانتها ويؤكد تنافسيتها كأحد أكبر الوجهات الترفيهية في العالم بأجنحتها المتنوعة.

وأظهر التقرير العالمي لزيارات معالم الجذب الترفيهية الصادر عن رابطة المدن الترفيهية "TEA" بالشراكة مع "إيكوم" - AECOM -، أن متوسط أعداد الزوار اليومي في "ماجيك كينجدوم" لديزني في أورالندو وصل إلى 57 ألف زائر لتكون في المرتبة الأولى عالميًا، تليها "ديزني لاند" أنهايم في كاليفورنيا مع متوسط 51 ألف زائر يوميا، ثم "ديزني لاند" طوكيو مع 49 ألف زائر يوميا و"ديزني سي" طوكيو في المرتبة الرابعة عالميا مع متوسط 40 ألف زائر يوميا.

واستطاعت القرية العالمية خلال مواسمها المتعاقبة من ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة، عبر التزامها برؤية دبي السياحية، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رئيس للجذب السياحي في المنطقة، لا سيما وأن القرية العالمية باتت من أهم الفعاليات السنوية في دبي التي توفر لزوارها تجربة استثنائية وفريدة من نوعها تتناسب مع كافة الأعمار والأذواق؛ إذ تجمع ما بين الترفيه والتسوّق والتعريف بثقافات العالم وعاداته وتقاليده وكذلك الأكلات المفضلة لدى شعوبه.

موسم مبشر

ويبشر الموسم الحالي بحسب البيان بنجاحات قياسية جديدة، حيث شهدت القرية العالمية خلال أول شهرين من انطلاقها زيارة ما يزيد على 3.5 مليون ضيف، وحققت أرقامًا قياسية جديدة في أعداد الضيوف الذين توافدوا عليها من داخل الدولة وخارجها خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 48، بنحو 140,000 ضيف في يوم واحد.

وأظهرت أحدث البيانات الصادة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن القرية العالمية استقطبت 24% من السياح الذين زاروا دبي خلال النصف الأول من عام 2019 لتكون الوجهة الترفيهية الأولى في استضافة السياح في الإمارة، حيث قدمت الوجهة الترفيهية عدد من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية التي لاقت إعجاب ضيوفها.

قصة نجاح

وبدأت قصة نجاح القرية العالمية في العام 1997 على شاطئ خور دبي، لتشهد بعدها توسعات كبيرة عبر استضافة الكثير من الأجنحة التي تعكس ثقافات الدول المختلفة، فضلًا عن مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية المختلفة والحرف اليدوية الأصيلة والعروض الترفيهية والثقافية العريقة ومدن الملاهي التي ضمّت أروع الجولات الترفيهية وغيرها من الفعاليات والأنشطة المفضلة لدى الملايين، وشهدت القرية العالمية نموًا سنويًا في عدد الضيوف ليصل مجموع زيارات الموسم الماضي إلى أكثر من 7 ملايين ضيف على مدى 166 يومًا.

وحققت القرية العالمية نجاحات استثنائية منذ انطلاقها، حيث نظمت العديد من الفعاليات المميزة لمدة 31 يومًا في منطقة بلغت مساحتها 50,000 متر مربع على خور دبي، وتطورت الوجهة على نحو استثنائي خلال 24 موسمًا لتصل مساحتها في موقعها الحالي بدبي لاند إلى 1.6 مليون متر مربع، وتستقبل الملايين من الضيوف في كل موسم.

ويساهم أكثر من 10,000 شريك للنجاح يعملون مع القرية العالمية يوميًا، ويمثلون أكثر من 100 جنسية، في تحقيق أضخم النجاحات التي تشهدها حاليًا، إذ يسهمون في تمكين القرية العالمية من توفير أعلى درجات الراحة لملايين الضيوف. وقد استمرت القرية العالمية خلال 24 موسمًا في تحقيق النجاحات والإنجازات، حيث خضعت بنيتها التحتية إلى تحسينات قياسية ، شملت توفير أكثر من 23,000 موقف للسيارات، وتوظيف أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا لخدمة الأعداد الضخمة من الزوار، بما في ذلك أنظمة تشغيل العمليات الذكية، إضافة إلى تحسين منصات بيع التذاكر، وتطوير المرافق وفق أعلى المعايير الدولية لتحقيق راحة الزوار وضمان أعلى مستويات سعادتهم.

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