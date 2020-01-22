AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الشروط الواجب توافرها فى القائم بـ الإفتاء.. الورداني يجيب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:00 م
الشروط الواجب توافرها
الشروط الواجب توافرها بمهمة الإفتاء.. الورداني يجيب
Advertisements
محمود ضاحي
 حدد الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشروط الواجب توافرها في من يقوم بالإفتاء، موضحًا أن دار الإفتاء تحرص على توافر عدة معايير في الأشخاص المكلفين بهذه المهمة، أهمها أن يكون الشخص الذي يقوم بالإفتاء، متعلم على منهج صحيح.

وأضاف "الورداني"، خلال حواره على شاشة "on e"، أنه ليس هناك أصح من المنهج الأزهري للتعلم عليه كما أنه يجب أن يكون للشخص المؤهل للفتوى، أن يكون لديه جملة من المهارات التي تصل إلى 120 مهارة وفقًا لدراسة قام بها في 2007 على القنوات المتطرفة التي كانت موجودة خلال هذه الفترة، موضحًا أن هذه المهارات تقوم دار الإفتاء المصرية على توفرها في من يقومون بالرد على الفتاوى.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه أقام بحث خلال الفترة الأخيرة على 70 عادة من عادات المصريين، فوجد أن هذه العادات يوجد بها تمسك بسنن الرسول عليه السلام أو آية من القرآن، فقبل ظهور التدين الكمي كان المصريين في أول رزق يومي، لهم يقوموا بتقبيل الأموال ويضعونها على جبهتهم، وهذه من سنن الرسول عليه السلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم عدم إدراك الكفيف سجود التلاوة

حكم الشك في عدد السجدات| رد الإفتاء على شخص يعاني من هذه المشكلة

هل يجوز الصلاة خلف إمام يدخن السجائر| دار الإفتاء تجيب

فتاوى تشغل الأذهان.. أيهما أولى صلاة الجنازة أم السنة؟..حكم العزف على آلة موسيقية كـ هواية.. خطيبتي لا تصلي ونصحتها كثيرا فماذا أفعل معها؟..ابني عاق وبدعي ربنا يهديه ومش بيهتدي أعمل إيه ؟علي جمعة يرد

هل يجوز ضرب زوجتي عند تركها للصلاة ؟ الإفتاء ترد

خطيبتي تكذب علي باستمرار.. ماذا أفعل معها..أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

ماذا قدم محمد صلاح خلال 4 مباريات لعبها أمام ولفرهامبتون

بكلمات مؤثرة.. شاهد رسالة وليد سليمان إلى أزارو بعد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

هتوحشنى يا صاحبي.. أحمد فتحي يوجه رسالة لـ أزارو بعد رحيله إلى الاتفاق السعودي

فخر صناعة أردوغان.. طائرات بيرقدار المسيرة صيد سهل للجيش الليبي

بالأبيض والأسود وجلد النمر.. إليسا تخطف القلوب فى إطلالة جديدة.. شاهد

ملوك الصالات.. برنامج يومي لـ نيرة الأحمر على شاشة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة