الشروط الواجب توافرها فى القائم بـ الإفتاء.. الورداني يجيب

حدد الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشروط الواجب توافرها في من يقوم بالإفتاء، موضحًا أن دار الإفتاء تحرص على توافر عدة معايير في الأشخاص المكلفين بهذه المهمة، أهمها أن يكون الشخص الذي يقوم بالإفتاء، متعلم على منهج صحيح.





وأضاف "الورداني"، خلال حواره على شاشة "on e"، أنه ليس هناك أصح من المنهج الأزهري للتعلم عليه كما أنه يجب أن يكون للشخص المؤهل للفتوى، أن يكون لديه جملة من المهارات التي تصل إلى 120 مهارة وفقًا لدراسة قام بها في 2007 على القنوات المتطرفة التي كانت موجودة خلال هذه الفترة، موضحًا أن هذه المهارات تقوم دار الإفتاء المصرية على توفرها في من يقومون بالرد على الفتاوى.





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه أقام بحث خلال الفترة الأخيرة على 70 عادة من عادات المصريين، فوجد أن هذه العادات يوجد بها تمسك بسنن الرسول عليه السلام أو آية من القرآن، فقبل ظهور التدين الكمي كان المصريين في أول رزق يومي، لهم يقوموا بتقبيل الأموال ويضعونها على جبهتهم، وهذه من سنن الرسول عليه السلام.



