خلاف بين ترامب ونتنياهو بسبب الأردن .. والبيت الأبيض يحذر حكومة الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن غور الأردن.





وبحسب "القناة 13" العربية، قال مسؤولون أمريكيون إن ترامب، يعارض أي تحركات أحادية الجانب من إسرائيل في الوقت الحالي، ومن بين ذلك أي خطوة لضم غور الأردن، قبل تقديم خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".





جاء ذلك بعدما أعلن نتنياهو إنه يدرس ضم غور الأردن وأنه سيعرض الأمر على مجلس الوزراء للتصويت عليه يوم الأحد، من ثم إرساله إلى الكنيست للتصديق عليه يوم الثلاثاء.





وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن الولايات المتحدة تفضل أن تنتظر إسرائيل خطة ترامب للسلام، التي سيتم نشرها والكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة.



