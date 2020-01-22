AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلاف بين ترامب ونتنياهو بسبب الأردن .. والبيت الأبيض يحذر حكومة الاحتلال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:58 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن غور الأردن.

وبحسب "القناة 13" العربية، قال مسؤولون أمريكيون إن ترامب، يعارض أي تحركات أحادية الجانب من إسرائيل في الوقت الحالي، ومن بين ذلك أي خطوة لضم غور الأردن، قبل تقديم خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

جاء ذلك بعدما أعلن نتنياهو إنه يدرس ضم غور الأردن وأنه سيعرض الأمر على مجلس الوزراء للتصويت عليه يوم الأحد، من ثم إرساله إلى الكنيست للتصديق عليه يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن الولايات المتحدة تفضل أن تنتظر إسرائيل خطة ترامب للسلام، التي سيتم نشرها والكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استفزاز جديد للعرب.. نتنياهو يأمر بضم غور الأردن

رسالة تحذير إلى نتنياهو من مغبة ضم غور الأردن

الجنائية الدولية تعرب عن قلقها من محاولات ضم غور الأردن إلى الكيان الصهيوني

هل تتحرك إسرائيل وتضرب إيران دون دعم أمريكا؟.. الاحتلال يتحدث عن تحركات عسكرية وشيكة إزاء نظام طهران.. وشكوك في تقديم ترامب جسر جوي لها مثلما حدث في حرب أكتوبر 73

هكذا ساند ترامب الاحتلال خلال 2019.. دعم شرعية المستوطنات.. اعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.. قطع المعونات عن الفلسطينيين.. خطط لضم غور الأردن.. واتفاق مع نتنياهو على إبرام معاهدة دفاع مشترك

أخبار إسرائيل.. نتنياهو يعلن استقالته من مناصب وزارية.. مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 100.. عاصفة ممطرة تحطم البنية التحتية للاحتلال.. حرب بين موسكو وتل أبيب.. والتطبيع الكامل مع العرب الخطة المقبلة

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ وصوله.. اليو بادجي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

اِعرف مطعما مصريا مختارًا من CNN ضمن الافضل عالميا

مختار نوح: هذا الإرهابي هو بؤرة الشر المحركة لكل تنظيمات الإخوان المسلحة

عقب اشتباك ماكرون.. رؤساء فرنسا لا يطيقون شرطة الاحتلال.. فيديو

حسن الرداد يكشف حقيقة انفصاله عن إيمى سمير غانم.. فيديو

أسرته: تناول شعيرية سريعة التحضير.. وفاة طفل بارتفاع ضغط الدم بالغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة