مجدي عبدالغني : رفضت اللعب في الزمالك.. والأهلي ماشي بـ الحب.. فيديو

تحدّث مجدى عبدالغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن تفاصيل تلقيه عرضاً من نادى الزمالك، إضافة إلى أن النادي الأهلي يسير على نهج الحب فى اختيار نجومه للعمل بكافة الأجهزة الفنية.

وقال "البلدوزر" عبر ندوة "صدى البلد": الأهلي ماشي بالحب فى اختيارات الأجهزة الفنية والمناصب الإدارية ولم يتم اختيارى إبان التعاقد مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى للنادى الأهلي وجرى الإستقرار على الاستعانة بمحمد رمضان فى الجهاز المعاون رغم إجادته للغة البرتغالية التى يتحدث بها جوزيه.





أضاف: أستغرب من نجوم فى النادى الأهلي ويقومون بإمساك الفانلة الحمراء فى الملاعب فى إشارة إلى الإنتماء ثم يخوضون تجربة فى الزمالك سواء تدريبية وإدارية ويعود كل منهم مجددا للعمل بالقلعة الحمراء.





لفت إلى أنه عقب عودته من تجربة الاحتراف فى الدورى البرتغالى تلقى عرضا من نادى الزمالك لارتداء قميص الفارس الأبيض، لافتاً إلى أنه رفض اللعب للقلعة البيضاء.