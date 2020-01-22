AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قومى المرأة: تدريب 470 وكيل نيابة و438 قاضيا و82 طبيبا شرعيا على قضايا العنف

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
امل مجدي

أشارت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة فى كلمتها أثناء اللقاء التشاوري لمقررات فروع المجلس والذى عقد اليوم ، الى فعاليات وأنشطة وخدمات وحدة مناهضة العنف بالمجلس من ضمنها إقامة نظام إحالة للمعنفات بين قطاعات الصحة والعدل والخدمات الإجتماعية من خلال دعم قدرات مقدمي الخدمة الصحية والتعاون مع المستشفيات بإنشاء وحدات دعم نفسي لإدارة إحالة السيدة المعنفة.

وقد تم بالفعل فى جامعة المنصورة وعين شمس وأسيوط وجاري التعاون مع مستشفى القصر العيني ، أما مقدمي الخدمات فى مجال العدالة فقد تم تدريب عدد ٤٧٠ وكيل نيابة ٤٣٨ قاضيا و٨٢ طبيبا وطبيبة شرعية على قضايا العنف وبالأخص قضية الختان بالاضافة الى إقامة اجتماعات تنسيقية دورية مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومقدمي الخدمات الصحية وذلك بهدف تفعيل نظام الاحالة لمنع تكرر حالات العنف و تقديم الخدمات الاساسية للمرأة المعنفة .

كما عرضت إحصائية مكتب شكاوى المرأة  لعام ٢٠١٩ وأوضحت دور مكتب الشكاوى فى التعامل مع الشاكيات عن طريق التواصل مع المكتب من خلال قنوات الاستقبال متمثلة فى خط الإستشارات ١٥١١٥ أو من خلال إستقبال الشاكيات عن طريق المقابلات الشخصية.

قدمت الدكتورة هبة الشرقاوي مدير مشروع بطاقتك حقوقك بالمجلس لمحة عن ماتم إنجازه فى إصدار بطاقات الرقم القومي لعام ٢٠١٩ سواء كان من المجلس القومى للمرأة أو وزارة الأوقاف والتي تبرعت ب ٨٠ ألف بطاقة أو عن طريق الجهود الذاتية وتبرعات السادة المحافظين ، كما أشادت بدور حملة طرق الأبواب فى إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات .

وأشادت إيزيس حافظ مدير عام الادارة العامة للتدريب بجهود فروع المجلس فى المحافظات بما تم إنجازه على الأرض من كفاءة وقدرة عالية في الوصول الى السيدات لنشر رسايل حملة طرق الأبواب فى القرى والنجوع كما أشارت الى أن المجلس بصدد إقامة حملة لأني رجل في يناير الجاري  بصورة مختلفة ، وأشارت الى أنه سوف يتم تنفيذ مشروع تعزيز المواطنة بهدف إحياء بعض الحرف اليدوية فى المدن والمحافظات الحدودية مثل أسوان والوادى الجديد  وحلايب وشلاتين وسيوة  وشمال سيناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبة تصل للسجن 5 سنوات .. برلمانية تحذر من ختان الإناث

المجلس القومى يناقش مع زوجات سفراء مصر بالخارج مواجهة العنف ضد المرأة

سال ذهني: النيابة العامة أنشأت قاعدة بيانات للعنف ضد المرأة

القومى للمرأة يفتتح مؤتمر تفعيل وإطلاق نظام الإحالة والتنسيق بين الخدمات الاساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف .. صور

بالمجان.. 2000 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات في المنيا

مديرة هيئة الأمم المتحدة بالإنابة: قانون الأحوال الشخصية يحرم المرأة من حق المساواة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ متحدث الجيش الليبي بعد إسقاط طائرة تركية

شروط استحقاق المعاش المبكر فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد تعرضه لأزمة قلبية.. رسائل مؤثرة من الفنانين لـ«خالد النبوي»

الانطلاق الرسمى لقناة الزمالك الليلة.. الكشف عن اسم وموعد البرنامج الرئيسي

أمواج ضخمة تدمر المدن الأسبانية .. شاهد ماذا حدث

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة