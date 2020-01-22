قومى المرأة: تدريب 470 وكيل نيابة و438 قاضيا و82 طبيبا شرعيا على قضايا العنف

أشارت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة فى كلمتها أثناء اللقاء التشاوري لمقررات فروع المجلس والذى عقد اليوم ، الى فعاليات وأنشطة وخدمات وحدة مناهضة العنف بالمجلس من ضمنها إقامة نظام إحالة للمعنفات بين قطاعات الصحة والعدل والخدمات الإجتماعية من خلال دعم قدرات مقدمي الخدمة الصحية والتعاون مع المستشفيات بإنشاء وحدات دعم نفسي لإدارة إحالة السيدة المعنفة.

وقد تم بالفعل فى جامعة المنصورة وعين شمس وأسيوط وجاري التعاون مع مستشفى القصر العيني ، أما مقدمي الخدمات فى مجال العدالة فقد تم تدريب عدد ٤٧٠ وكيل نيابة ٤٣٨ قاضيا و٨٢ طبيبا وطبيبة شرعية على قضايا العنف وبالأخص قضية الختان بالاضافة الى إقامة اجتماعات تنسيقية دورية مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومقدمي الخدمات الصحية وذلك بهدف تفعيل نظام الاحالة لمنع تكرر حالات العنف و تقديم الخدمات الاساسية للمرأة المعنفة .

كما عرضت إحصائية مكتب شكاوى المرأة لعام ٢٠١٩ وأوضحت دور مكتب الشكاوى فى التعامل مع الشاكيات عن طريق التواصل مع المكتب من خلال قنوات الاستقبال متمثلة فى خط الإستشارات ١٥١١٥ أو من خلال إستقبال الشاكيات عن طريق المقابلات الشخصية.

قدمت الدكتورة هبة الشرقاوي مدير مشروع بطاقتك حقوقك بالمجلس لمحة عن ماتم إنجازه فى إصدار بطاقات الرقم القومي لعام ٢٠١٩ سواء كان من المجلس القومى للمرأة أو وزارة الأوقاف والتي تبرعت ب ٨٠ ألف بطاقة أو عن طريق الجهود الذاتية وتبرعات السادة المحافظين ، كما أشادت بدور حملة طرق الأبواب فى إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات .

وأشادت إيزيس حافظ مدير عام الادارة العامة للتدريب بجهود فروع المجلس فى المحافظات بما تم إنجازه على الأرض من كفاءة وقدرة عالية في الوصول الى السيدات لنشر رسايل حملة طرق الأبواب فى القرى والنجوع كما أشارت الى أن المجلس بصدد إقامة حملة لأني رجل في يناير الجاري بصورة مختلفة ، وأشارت الى أنه سوف يتم تنفيذ مشروع تعزيز المواطنة بهدف إحياء بعض الحرف اليدوية فى المدن والمحافظات الحدودية مثل أسوان والوادى الجديد وحلايب وشلاتين وسيوة وشمال سيناء.