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باحث : ضربة الداخلية الاستباقية للجماعة الإرهابية تمثل رسالة إحباط للاخوان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:01 م
الداخلية تحبط مخطط
الداخلية تحبط مخطط للإرهابية
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هاني حسين

قال  إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن إحباط وزارة الداخلية مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى في 25 يناير يؤكد  أن الدولة استعادت قوتها.


وأضاف ربيع  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشرطة استعادت هيمنتها ورؤيتها الاستراتيجية لتأمين البلاد وحفظ الأمن والأمان بفضل مجهودات ابطال رجال الشرطة.


وأوضح أن  ضربة الداخلية الاستباقية تجاه التنظيمات الإرهابية توجه رسالة لتلك لتنظيمات الإرهابية بأنهم مخترقون ومكشوفون وسيتم اللحاق بهم في أي وقت.


وأكمل إبراهيم ربيع:" أن الضربة الاستباقية تمثل رسالة إحباط للتنظيمات الإرهابية وتؤكد أنه لن ينال أحد من مصر مهما فعلت التنظيمات الإرهابية".


وأكد أن الإرهابي يحيي موسى العقل المدبر للاعمال الإرهابية تواجد في اعتصام رابعة لمدة 45 يوما وكوّن الحراك الثوري لعناصر الإخوان ونفذ العديد من العمليات الإرهابية وشكل لواء حسم والثورة الإرهابيين.

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