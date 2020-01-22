سياحة البرلمان: لا يوجد مبرر لاستمرار حظر الطيران الروسي إلى مصر

أكد النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أنه لا يوجد مبرر لحظر الطيران والسياحة الروسية إلى مصر خاصة في ظل الانفراجة الأخيرة الذي شهدها القطاع، متوقعًا رفع الحظر خلال الأشهر القليلة المقبلة.





وأوضح "حمودة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأسباب التي قام عليها حظر الطيران تلاشت بتأكيد من الخبراء الروس، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بقرار حظر رحلات شركة مصر للطيران إلى روسيا جاءت نتيجة لتحطم الطائرة الروسية في مصر "القرار اتُّخذ بسبب مخاوف من إجراءات السلامة التي تطبقها مصر للطيران".





وجاء قرار هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بتعليق رحلات الطيران الروسي إلى مصر بعد 10 أيام من حادث تحطم الطائرة الروسية في اكتوبر 2015، حيث قررت هيئة الطيران الروسي حظر استقبال رحلات شركة "مصر للطيران" على خلفية الحادث، والذي أدى إلى مصرع جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 224.





هذا وقد أعلن اتحاد السياحة الروسي، أن استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية سيكون ممكنا في أواخر أبريل أو أوائل مايو.





وانطلق وفد أمني روسي متخصص في أمن المطارات مؤلف من ثمانية أشخاص يوم 19 يناير، في جولة تفقدية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين تستمر حتى 24 يناير، لمتابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول والمهبط، والتفتيش على طرق إنهاء الإجراءات الأمنية المطبقة على الركاب والعاملين كما ستجرى مفاوضات مع سلطات الخطوط الجوية المصرية جاء وفقًا لما نشرتة سبوتنيك الروسية.





وقد تم إجراء آخر تفتيش للمطارات المصرية من قبل الروس في أبريل عام 2019.