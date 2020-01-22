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رياضة

مجدي عبدالغني : مرتبي كان 250 جنيهاً.. والأهلي خسر عبدالله السعيد.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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يسرى غازى
علّق مجدى عبدالغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على رحيل عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز الحالي عن صفوف النادي الأهلي رغم تدخل المستشار تركي آل الشيخ.
وقال "البلدوزر" خلال ندوة "صدى البلد": الأهلي خسر عبدالله السعيد بعد رحيله وكان هيفرق معاه كثيرًا خاصة فى حاجة لاسارتي المدير الفنى للفريق له آنذاك وكذلك اللاعب خسر القلعة الحمراء.

وتابع: كنت أتمنى إبقاء مسئولي النادي الأهلي على عبدالله السعيد وعدم رحيله، نظرًا لتمتع اللاعب بالخبرات والصفات المهارية التى كان المدرب لاسارتي بحاجة إليها، ورغم رحيل اللاعب، النادي الأهلي حصل على لقب الدورى الممتاز.

وأشار إلى أن أى لاعب يتعرض للإغراءات بملايين الجنيهات سوف يفكر ألف مرة فى أى عرض يتلقاه لخوض تجربة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي.

وشدّد على أن راتبه إبان كان لاعبًا فى صفوف الشياطين الحمر لم يتجاوز 225 جنيهاً، مشيرًا إلى أنه أجرى مفاوضات مع المايسترو الراحل صالح سليم لزيادته 25 جنيهًا إلى أن وصل لـ 250 جنيهاً. 
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