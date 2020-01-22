تنظيم الاتصالات: مصر شرفت بثقة مجتمع الإنترنت العربي

أكدت كريستين عريضة مدير تخطيط الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، حرص الإدارة المصرية منذ اليوم الأول لطرح مبادرة تأسيس المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت على تكريس كافة الجهود والموارد والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الجهود إيماننا منا بأهمية هذا المحفل وهذه المنصة.





وأضافت مدير تخطيط الاتصالات بالجهاز القومي للاتصالات، شرفت مصر بثقة مجتمع الإنترنت العربي متمثلا في تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستضافة أعمال أمانة المنتدى العربى لحوكمة الإنترنت منذ نشأته في عام ألفين وإثني عشر، وهي الثقة التي دفعتنا إلى تسخير كافة الكوادر والخبرات البشرية.





وتابعت: إضافة الى الموارد والمخصصات اللازمة للقيام بهذا الدور وبهدف تيسير التفاعل والتنسيق بين كل الأطراف، سعيًا مع جميع الشركاء نحو ضمان نجاح أعمال المنتدى وتحقيق أهدافه المرجوة بالشكل الذي يخدم قضايا المنطقة.



