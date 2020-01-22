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فن

هبة داغر تواجه سامر المصري فى ممجي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:31 م
هبة داغر
هبة داغر
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نبيل العدوى
تشارك الفنانة اللبنانية هبة داغر بالمسلسل الدرامي السعودي "ممجي"، وتجسد داغر البطولة النسائية أمام الفنان السوري سامر المصري ، تدور أحداث العمل فى إطار الدراما البوليسية حول لعبة إلكترونية تتحول إلى واقع، ومن المقرر عرضه بداية شهر مارس المقبل، ويشاركها البطولة الفنان سامر المصري والفنان السعودي فيصل العيسي والفنانة لونا بشارة. 

وأوضحت داغر عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول احداث المسلسل "الآنسة فرح"، وشخصية  "مريم" الشخصية المركبة التى تحاول من خلال احداث المسلسل خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجأ ابطال العمل بأفعال مريم المتناقضة معهم، وأنها السبب الرئيسي فى كل الأحداث المأساوية وجرائم القتل التى حلت بهم بنهاية المسلسل.

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