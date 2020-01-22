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منوعات

معزة بوجه إنسان تتحول إلى إله بالهند.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تحولت معزة إلى إله يعبد في الهند، بعد أن ولدت بوجه وعيون تشبه الانسان.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، ولدت معزة الصغيرة ، التي تشبه عينيها وفمًا الإنسان، مؤخرًا في قرية نيموديا على مشارف جايبور في راجستان.


نشر المالك المعزة السوداء الغريبة فيديو قصير عنها ليظهر ملامحها المثيرة للدهشة،  داخل كوخه في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وأفادت الصحيفة  أن المعزة قد تكون عانت من تشوه الوجه بسبب عيب خلقي نادر يسمى Cyclopia ، والذي عادة ما يتسبب في تكوين عين واحدة على الجبهة.


وأوضحت الصحيفة البريطانية، الماعز تعتبر حيوانًا مقدسًا في الهند ، على الرغم من أن الهندوسية يعتبروا   البقرة والقرد والثعابين والفيل والنمور من بين أقدس الحيوانات الخمسة.


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