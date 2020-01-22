إصابة 7 أفراد بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 20 شخصا بالطريق الصحراوي الشرقى فى إتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.





وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: " فاطمة قطب محمد 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، محمد عبد الحكم عبد الرحمن 34 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم،محمد عبد الغني عبد اللطيف 23 سنة، مصابا بخلع بالكتف الأيمن، يوسف محمد 8 سنوات مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، هند محمد ٣ سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، محمود محمد شهرين مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم،عبد الرحمن محمد ١٠سنوات مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا".









تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة فيما رفض 13 راكبا آخرين من مستقلى السيارة نقلهم إلى المستشفى لعدم إصابتهم.





وتبين أن سيارة الميكروباص رقم ن أ د ٧٦٥٢ كانت فى طريقها من مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا إلى القاهرة واختلت عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة ووقع الحادث وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث وعودة حركة السير مرة أخرى.