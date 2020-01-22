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أخبار البلد

صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:45 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
قال المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية ، إنه تم توقيع اتفاقية مع التربية والتعليم لتنفيذ أعمال إنشاءات وخدمات استشارية للمدارس المطلوب بمشروع تنمية وتطوير بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مساعد الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أن البروتوكول يشمل تطوير ٢٤ مدرسة جديدة في ١٣٤ قرية  وسيتم الانتهاء منها  قبل ٣٠ يونيو المقبل.

وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن البروتوكول لإنشاء أول مركز علاجي لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة حيث تم توفير ١٠ آلاف متر داخل مستشفى إمبابة يستوعب ١٩ ألف مريض سنويا، لافتا الى أن المركز يسع ١٠٠ سرير.

وأشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان استوعب ١٣٠  ألف مريض الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة تم علاجهم غير سرية تامة.

ومن جانبه قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم توقيع بروتوكول لتصميم وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى ضمن برنامج حياة كريمة في  ٦ محافظات تشمل ٣٢ قرية وعزبة بالمحافظات في الصعيد.
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة
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