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توك شو

5 جرحى في الاشتباكات بمحيط البرلمان اللبناني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:30 م
الاشتباكات بمحيط
الاشتباكات بمحيط البرلمان اللبناني
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قسم التوك شو

عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عبر شريط العاجل يفيد بوجود 5 جرحى نتيجة الاشتباكات بمحيط البرلمان اللبناني.

واندلعت اشتباكات عنيفة عصر اليوم، بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك وسط أزمة تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.

وقالت قناة "إم.تي.في" اللبنانية، إن قوات الأمن فتحت خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين كانت تعتدي على قوات الشرطة والجيش.

وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جراء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون. 

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