إسرائيل: ماكرون اشتبك مع ضابط مخابرات وليس شرطة وعلى أرض فرنسية

كشف مسؤول إسرائيلي عن أن الضابط الذي أثار غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن ضابط شرطة.





فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن عملاء الأمن الإسرائيليين الذين أثاروا غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كنيسة القدس في وقت سابق اليوم لم يكونوا من الشرطة الإسرائيلية ، ولكن من وكالة الشين بيت، جهاز الاستخبارات الداخلية.





ولدى جهاز شين بيت ، جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي ، وحدة مكلفة بحماية كبار المسؤولين في الدولة وأكبر القادة الزائرين.





كان ماكرون غاضبًا من أن الضباط الإسرائيليين المكلفين بحمايته أثناء قيامه بجولة في القدس القديمة قد تبعوه في كنيسة القديسة آن في طريق دولوروسا، وهو إقليم فرنسي لا تتمتع فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية بالولاية القضائية.



