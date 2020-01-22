AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل: ماكرون اشتبك مع ضابط مخابرات وليس شرطة وعلى أرض فرنسية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
كشف مسؤول إسرائيلي عن أن الضابط الذي أثار غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن ضابط شرطة.

فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن عملاء الأمن الإسرائيليين الذين أثاروا غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كنيسة القدس في وقت سابق اليوم لم يكونوا من الشرطة الإسرائيلية ، ولكن من وكالة الشين بيت، جهاز الاستخبارات الداخلية.

ولدى جهاز شين بيت ، جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي ، وحدة مكلفة بحماية كبار المسؤولين في الدولة وأكبر القادة الزائرين.

كان ماكرون غاضبًا من أن الضباط الإسرائيليين المكلفين بحمايته أثناء قيامه بجولة في القدس القديمة قد تبعوه في كنيسة القديسة آن في طريق دولوروسا، وهو إقليم فرنسي لا تتمتع فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية بالولاية القضائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجرته أسرته ولم ترحمه الشرطة.. الاعتداء على مراهق أمريكي بلا ذراعين وساقين.. فيديو

الموت الإكلينيكي لـ الناتو يزعج ترامب

بعد تسرب بند من صفقة القرن.. جيش الأردن يستعد لمعركة ضد إسرائيل

بـ سكينة كبيرة.. يهودي يقتحم كنيسة القيامة في القدس المحتلة

أخبار إسرائيل بعد اغتيال سليماني : تحركات واجتماع طارئ لقيادات الاحتلال.. الجيش يرفع التأهب.. نتنياهو يقطع زيارته لليونان.. وإسرائيل واليونان وقبرص ترفض نشر قوات تركية في ليبيا

ماكرون يشتبك مع شرطي إسرائيلي ويطرده من كنيسة في القدس..فيديو

ترشيحاتنا

بملابس فورمال.. نجوى كرم تخطف الانظار بقوامها المتناسق

هل تعاني يسرا من سرطان الدم؟.. القصة كاملة

خلاف بين ترامب ونتنياهو بسبب الأردن .. والبيت الأبيض يحذر حكومة الاحتلال

تعرف على منافس فراعنة اليد في نصف نهائي بطولة إفريقيا وموعد المباراة

الحمام و الماء الملوث الأبرز.. اعرف أسباب جرثومة المعدة

فى عيد ميلادها الـ 33.. شاهد أجمل إطلالات نسرين إمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور