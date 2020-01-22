إقامة مهبط للإسعاف الطائر بموقع مستشفى الداخلة في الوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتدبير موقع مجاور لموقع مستشفى الداخلة المركزي الجديد، لإقامة مهبط طائرات للإسعاف الطائر، وذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاء الجارية بموقع المستشفى.

وشدد الزملوط خلال تفقده للموقع، على سرعة إنهاء الأعمال في الموعد المحدد والمقرر الانتهاء منها في يونيو 2021، مؤكدا أن المستشفى يقام وفقا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف إقامة مستشفى حديث بقوة 118 سريرًا، ويقدم الخدمة الطبية لأبناء مركز الداخلة وقراه، وذلك على مساحة 19 ألف متر مربع بمدينة موط ويقام وفقًا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة، على أن ينتهى المشروع فى شهر فبراير 2021.

وكانت محافظة الوادى الجديد أعلنت فى وقت سابق عن الإعداد لبدء مشروع إنشاء مستشفى الداخلة بتكلفة فى حدود 500 مليون جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة مبنى جديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يشمل جميع الأقسام الطبية مع فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، كما يجرى العمل أيضا على استكمال عملية تطوير مستشفى الخارجة العام والتى تتضمن ثلاثة مراحل تم الانتهاء من مرحلتين منها.