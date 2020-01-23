في عيدهم الـ68.. نواب البرلمان يهنئون رجال الداخلية: تضحياتكم تدرس ودعمكم فرض علينا.. وعيد الشرطة لكل المصريين

- وكيل النواب: نعتز بدور الشرطة الوطني ونقدم لهم كل الدعم في البرلمان
- برلماني يهنئ الشرطة في عيدها: تضحياتكم تدرس.. ودعمكم فرض علينا
- نائب: التاريخ سجل تضحيات رجال الشرطة بحروف من نور ونستمد قوتنا من صمودهم
هنأ نواب البرلمان، رجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ68، مؤكدين أن عيد الشرطة عيد لكل المصريين، وبفضل جهودهم وشجاعتهم الباسلة؛ استطاعت الدولة القضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية، والكيانات والتنظيمات الإرهابية، والفترة الأخيرة شهدت توجيه ضربات استباقية لهذه التنظيمات مما شاهم بشكل كبير فى القضاء عليهم ودحرها.
وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن النواب يعتزون بدور الشرطة الوطني في حماية الجبهة الداخلية لمصر، ونقدم لهم جميع أنواع الدعم في البرلمان.
وأوضح سليمان وهدان، في بيان له، أن تضحيات رجال الشرطة أكبر من أن تذكر، وواجبهم المقدس في حماية الوطن كان له عامل السحر في استقرار الدولة المصرية، فقدموا التضحيات مسطرين بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار فى سجل الوطنية المصرية العريقة.
وأعرب وكيل مجلس النواب عن اعتزازه الكبير برجال الشرطة المصرية وأدائهم في حفظ الأمن الداخلي، مؤكدا أنه تكرار للوقفة الشجاعة لرجال هيئة الشرطة عام 1952 بمدينة الإسماعيلية، فى وجه قوات الاحتلال البريطانى، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء دفاعًا عن المبادئ والقيم الأصلية والعريقة لشعبنا العظيم فى حماية الوطن وسلامة جبهته الداخلية.
وأشار إلى أن البرلمان المصري بجميع نوابه يحملون كل تقدير واحترام لرجال الشرطة في كافة ربوع مصر المحروسة، كما يؤكدون دعمهم الكبير لهم من خلال عمل قوانين تساعدهم في أداء واجبهم الوطني وإزالة جميع العقبات أمامهم، وأنهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية لمصر.
من جهته، قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن 25 يناير يمثل اليوم الذى قدم فيه رجال الشرطة المزيد من التضحيات، وتخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، وهذا يؤكد أن دعم رجال الشرطة فرض على كل مواطن، فهم يحملون أرواحهم على كفوفهم من أجل استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الأمن والأمان بكل ربوع البلاد.
وأوضح النائب أن عطاء رجال الشرطة مستمر ليؤكد أن هؤلاء الرجال يمثلون رمزا للفداء وبذل الغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن وحماية أرواح مواطنيه والحفاظ على مقدراته، فهم يتسابقون للرتبة الأسمى وهى "شهيد"؛ لينعم أبناء الوطن بالأمن، وأن ما بذله رجال الشرطة فى إعادة الأمن والأمان لمصر مرة أخرى يجب أن يدرس وتعلمه الأجيال القادمة.
فيما قال النائب محمد العقاد، إن عيد الشرطة المصرية يذكرنا بكفاح رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، حين رفضوا تسليم المدينة للاحتلال الإنجليزي، مهنئا الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية، وتضحياتهم من أجل عودة الأمن والأمان للوطن، والقضاء على التنظيمات والكيانات الإرهابية ودحر المخططات والمرامؤات التى دبرها البعض ضد مصلحة الوطن.
وأضاف محمد العقاد فى بيان له، أن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم من أجل مصر، حيث أسسوا بدمائهم عهدًا جديدا مشرفا للوطن، موجها تحية لكل أسرة شهيد وأم شهيد.
وقال: "نستمد منهم جميعا القوة والصمود، وما بذلوه خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد سيسطر فى التاريخ بحروف من نور، وبجانب رجال القوات المسلحة استطاعوا أن يدحروا كل محاولات الكيانات الإرهابية والتنظيمات التى تستهدف أمن البلاد".
وأضاف عضو البرلمان، أن مصر خاضت حربا شرسة ضد الإرهاب، وخلال هذه الفترة وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وقدم خلالها رجال الجيش والشرطة أرواحهم ودماءهم بهدف الحفاظ على استقرار مصر، وما زالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر.