في عيدهم الـ68.. نواب البرلمان يهنئون رجال الداخلية: تضحياتكم تدرس ودعمكم فرض علينا.. وعيد الشرطة لكل المصريين

وكيل النواب: نعتز بدور الشرطة الوطني ونقدم لهم كل الدعم في البرلمان

برلماني يهنئ الشرطة في عيدها: تضحياتكم تدرس.. ودعمكم فرض علينا

نائب: التاريخ سجل تضحيات رجال الشرطة بحروف من نور ونستمد قوتنا من صمودهم





هنأ نواب البرلمان، رجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ68، مؤكدين أن عيد الشرطة عيد لكل المصريين، وبفضل جهودهم وشجاعتهم الباسلة؛ استطاعت الدولة القضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية، والكيانات والتنظيمات الإرهابية، والفترة الأخيرة شهدت توجيه ضربات استباقية لهذه التنظيمات مما شاهم بشكل كبير فى القضاء عليهم ودحرها.



وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن النواب يعتزون بدور الشرطة الوطني في حماية الجبهة الداخلية لمصر، ونقدم لهم جميع أنواع الدعم في البرلمان.





وأوضح سليمان وهدان، في بيان له، أن تضحيات رجال الشرطة أكبر من أن تذكر، وواجبهم المقدس في حماية الوطن كان له عامل السحر في استقرار الدولة المصرية، فقدموا التضحيات مسطرين بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار فى سجل الوطنية المصرية العريقة.





وأعرب وكيل مجلس النواب عن اعتزازه الكبير برجال الشرطة المصرية وأدائهم في حفظ الأمن الداخلي، مؤكدا أنه تكرار للوقفة الشجاعة لرجال هيئة الشرطة عام 1952 بمدينة الإسماعيلية، فى وجه قوات الاحتلال البريطانى، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء دفاعًا عن المبادئ والقيم الأصلية والعريقة لشعبنا العظيم فى حماية الوطن وسلامة جبهته الداخلية.





وأشار إلى أن البرلمان المصري بجميع نوابه يحملون كل تقدير واحترام لرجال الشرطة في كافة ربوع مصر المحروسة، كما يؤكدون دعمهم الكبير لهم من خلال عمل قوانين تساعدهم في أداء واجبهم الوطني وإزالة جميع العقبات أمامهم، وأنهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية لمصر.



