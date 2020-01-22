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خالد عكاشة يكشف عن تفاصيل خطة الإخوان لإثارة الفوضى في ذكرى 25 يناير.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:41 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمود محسن

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ان الاعترافات التي أدلى بها المتهمون فى الخلية الإخوانية التي تم القبض عليها لمحاولة اثارة الفوضى بذكرى 25 يناير هي إعترافات كاشفة  لتفاصيل العمل داخل جماعة الإخوان فى مصر وهى ليست المرة الأولى.


وأضاف العميد خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة  أن الإخوان لجأوا إلى عناصر معروفة منهم من ينضم لحركة حسم الإرهابية و معهم بعض العناصر الجديدة غير الخاضعة لملاحقات أمنية سابقة .


وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن التكليف المباشر لتلك الجماعات هى التصنع بعدم انتمائهم لجماعات الإخوان حتى لا تكون هناك معارضة مباشرة من الشارع المصري تجاههم لأن الشارع المصري إذا علم الحقيقة ستفشل المهمة. 


وأشار العميد خالد عكاشة أن المهمة الأساسية لتلك المجموعات كانت تتمثل في خلق حالة فوضى في الشارع المصري باستخدام صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهويات مزيفة بعيدا عن انتماءاتهم لجماعة الإخوان. 


وقال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إنه يجب الإشادة بأجهزة الأمن المصرية للكشف عن الخلية الإرهابية على الرغم من صعوبة الخطة التي وضعوها والأدوار المعقدة لهم لاستغلال ذكرى 25 يناير في صناعة أي شكل من أشكال الفوضى وعمليات الاعتداء وبمجرد نزول تجمعات سيتم استخدام الأسلحة.

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