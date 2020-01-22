بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور

قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إ ن السياحة الرياضية تشهد تطورا ورواجا كبيرا فى مصر، وذلك نظرا لإمكانيات مصر السياحية، وهو ما ظهر واضحا في استضافة البطولات القارية.





وأشار "صبحي" خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الخاص للاعلان عن "نصف ماراثون الأهرامات" المنعقد بأحد فنادق القاهرة إلى أن استضافة الأحداث الرياضية فى مصر مثل هذا الماراثون يعمل على الارتقاء بمعدلات السياحة والدخل القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.





من جانبها أوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار أن مصر تمر بفترة استقرار سياسى واقتصادى مكنها من استضافة أهم الأحداث والملتقيات والبطولات على المستوى القاري والعالمي.





فيما أعلن أيمن حقى منظم الماراثون عن تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات" حيث سيتم يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار لدعم وتنشيط السياحة المصرية والترويج لأهم المعالم السياحية المصرية مثل أهرامات الجيزة، والذي سيشارك فيه نحو 5 آلاف متسابق من مختلف دول العالم.





جدير بالذكر أنه شارك بالماراثون العام الماضي 4000 متسابق من 75 دولة وحضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.