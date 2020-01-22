AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:26 م
أشرف صبحي - وزير
أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
Advertisements
محمد الاسكندرانى - عدسة عز حسين
قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن السياحة الرياضية تشهد تطورا ورواجا كبيرا فى مصر، وذلك نظرا لإمكانيات مصر السياحية، وهو ما ظهر واضحا في استضافة البطولات القارية.

وأشار "صبحي" خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الخاص للاعلان عن "نصف ماراثون الأهرامات" المنعقد بأحد فنادق القاهرة إلى أن استضافة الأحداث الرياضية فى مصر مثل هذا الماراثون يعمل على الارتقاء بمعدلات السياحة والدخل القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

من جانبها أوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار أن مصر تمر بفترة استقرار سياسى واقتصادى مكنها من استضافة أهم الأحداث والملتقيات والبطولات على المستوى القاري والعالمي.   

فيما أعلن أيمن حقى منظم الماراثون عن تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات" حيث سيتم يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار لدعم وتنشيط السياحة المصرية والترويج لأهم المعالم السياحية المصرية مثل أهرامات الجيزة، والذي سيشارك فيه نحو 5 آلاف متسابق من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أنه شارك بالماراثون العام الماضي 4000 متسابق من 75 دولة وحضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. 
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
بمشاركة 5 آلاف متسابق.. تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات " .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات ماراثون زايد الخيري

وزير الرياضة يبحث مع أمين مجلس أبو ظبي الرياضي استعدادات ماراثون زايد

مصر الأفضل في احتضان البطولات.. رؤية جديدة للسياحة الرياضية باستضافة كبرى الأحداث

بمشاركة 1000 شخص.. محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون تحت شعار "معا لبناء الإنسان"

مساعد وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيري السويس

انطلاق ماراثون زايد الخيري بالسويس بمشاركة وزير الشباب و المحافظ والسفير

ترشيحاتنا

مصر على رأسها.. صحيفة تكشف هدف أردوغان من غزو ليبيا ولماذا سيفشل

الانطلاق الرسمى لقناة الزمالك الليلة.. الكشف عن اسم وموعد البرنامج الرئيسي

أخبار الرياضة.. حديث محمد صلاح والبدري.. ضربة موجعة للأهلي.. المقاصة يطيح بـ ميدو.. وأزارو فى السعودية

إفريقيا لليد .. الجزائر تصطدم بمصر في نصف النهائي بعد الخسارة من تونس

6 إقالات في 6 سنوات.. ميدو مسيرة كروية ناجحة تصطدم بالفشل الفنى فى عالم التدريب

هتوحشنى يا صاحبي.. أحمد فتحي يوجه رسالة لـ أزارو بعد رحيله إلى الاتفاق السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة