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تعليم

لمعرفة تاريخ العصور المطيرة.. وفد دنماركي يزور جامعة الوادي الجديد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:25 م
لمعرفة تاريخ العصور
لمعرفة تاريخ العصور المطيره بالوادي الجديد .وفد دنماركى يزور
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منصور ابو العلمين

زار وفد من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، اليوم الأربعاء، جامعة الوادى الجديد، والتقى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، الذى ضم الدكتور نيلز شردار، والدكتور ميتوس ليمبورج، ورافق الوفد الدكتور محسن جامع، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة أسيوط.

وأكد طنطاوي، أن الزيارة بهدف التعاون فى مجالات التاريخ الجيولوجى، لمعرفة تاريخ العصور المطيرة فى محافظة الوادى الجديد، وآخر مرة كانت مصر مطيرة، عن طريق دراسة رمال الطوفة المصاحبة لمياه العيون القديمة منذ آلاف السنين فى منطقة غرب باريس .واستهدفت الزيارة ايضا رصد عمر المياه وسبب توقف سقوط المياه على مصر.


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وأضاف، أن الدراسات التى يستخدم فيها الكربون المشع (كربون 14) تؤكد بأن انحصار الأمطار جرى منذ 6-10 آلاف سنة وهناك شك كبير فى أن سبب عدم هطول الأمطار هو إزالة الغابات بشمال أوربا منذ 7 الى 10 آلاف سنة وقد تسبب إزالة الغابات هناك بغرض زراعة المحاصيل أدت الى انخفاض الحرارة وارتفاع الألبيدو، مما سبب عدم دخول الميسون الذى كان مصحوبًا بالأمطار على مصر والشمال الأفريقى وانحصاره فى السقوط صيفا على الحبشة أو أثيوبيا منذ ستة الى عشره آلاف سنة.

ولفت إلى أن الهدف من الدراسة تأكيد المعلومات باستخدام طريقة جديدة تعتمد على الإضاءة المستحثة الضوئية باستخدام أجهزة خاصة ذات حساسية عالية على تقدير العمر الذى كانت تسقط فيه المياه ومدة سقوطها وزمن انحصارها، وذلك مع مطالبة دول الشمال بإعادة زراعة الشمال الأوربى والأمريكى لإعادة المناخ الذى يعيد سقوط الأمطار فى مصر وسحب إعصار الميسون لمصر.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد ,تسعي دائمًا  لتفعيل دورها الحيوي في كافة المجالات  لخدمة التنمية المجتمعية  داخل الجامعة وخارجها.

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