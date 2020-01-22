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محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مشاكل منطقة السيوف مع الأهالي على المقهى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:39 م
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لعدد من الشوارع بمنطقة السيوف شماعة بحي المنتزه أول، لمتابعة مشكلات الصرف الصحي والإضاءة والرصف.

وفي استجابة لمطالب أهالي المنطقة، جلس المحافظ على أحد المقاهي للاستماع إلى مشاكلهم حول منظومة الصرف الصحي والنظافة ورصف الشوارع وغيرها.

ووعد المحافظ برصف الطرق والشوارع بمنطقة السيوف شماعة عقب الانتهاء من إدخال كافة المرافق، قائلا:" أي أعمال رصف تتم في عهدي سوف أراجعها بنفسي.. وفي حالة ظهور أية عيوب سوف ألزم المقاول بإعادة الرصف مرة أخرى على نفقته". 

وحول منظومة الصرف الصحي، أوضح الشريف أن كمية الأمطار خلال النوات الماضية كانت أكبر من قدرة شبكات ومحطات الصرف الصحي على استيعابها.

وأضاف المحافظ:"لولا الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسكندرية عام 2015 لكانت المحافظة غارقة الآن"، مؤكدًا تكليف شركة الصرف بإنهاء مشروعاتها بالمنطقة في أسرع وقت.

وأعلن المحافظ عن تخصيص موقع مناسب لإنشاء مقر شهر عقاري جديد خلال  15 يوما، لرفع المعاناة وخدمة أهالي المنطقة، فضلا عن  مراجعة كشافات الإضاءة وأعمدة الإنارة العامة.

شارك في الجولة كل من اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندسة وفاء على، سكرتير عام حي منتزه أول، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.
محافظ الإسكندرية يناقش مشاكل منطقة السيوف مع الأهالي على المقهى
محافظ الإسكندرية يناقش مشاكل منطقة السيوف مع الأهالي على المقهى
محافظ الإسكندرية يناقش مشاكل منطقة السيوف مع الأهالي على المقهى
محافظ الإسكندرية يناقش مشاكل منطقة السيوف مع الأهالي على المقهى
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