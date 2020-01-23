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مرأة

بحوث أمراض العيون: علاج أورام العيون السرطانية أصبح ممكنا

الخميس 23/يناير/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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اسماء محمد - ايهاب عيد
انطلقت أمس أولى فعاليات المؤتمر الدولي الـ 14 لأبحاث العيون الذي يقيمه معهد بحوث العيون التابع لوزارة التعليم العالي وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور هشام علي هاشم، نائب رئيس معهد بحوث أمراض العيون، إن المؤتمر هذا العام يعرض أهم التطورات العلمية في مختلف أنحاء العالم في مجال جراحات القرنية وأورام العين سواء الحميدة أو الخبيثة بحضور  أشهر جراحي العيون الدوليين.

وأشار "هاشم"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إلى أن أورام العيون من أكثر المشكلات التي تسبب القلق لمن يعاني منها سواء كانت حميدة أو خبيثة وإذا لم تعالج بشكل صحيح فإنها قد تؤدي لكثير من المضاعفات الخطيرة بل قد تتسبب في تدمير العين نهائيا وتعرض المريض للإصابة بالعمى، مما دفعنا داخل معهد بحوث لإنشاء عيادات متخصصة في علاج أورام العيون خلال 2020 بجانب مجموعة من العيادات الأخرى. 

وأوضح "هاشم" أن أورام العيون السرطانية كانت قديما من المشكلات المستعصية التي ليس لها حل طبي سوي تفريغ العين مما يشكل معاناة كبيرة اما حاليا فقد أصبح من الممكن علاجها خاصة اذا تم اكتشاف المرض في المراحل المبكرة وذلك باستخدام تقنية القرص المشع والتي لا تتم الا بموافقة الاجهزة الامنية وتحت اشراف طبيب يمتلك مهارة وخبرة كبيرة تمكنه من اجراء العملية بنجاح.

بحوث أمراض العيون: علاج أورام العيون السرطانية أصبح ممكنا
بحوث أمراض العيون: علاج أورام العيون السرطانية أصبح ممكنا
بحوث أمراض العيون: علاج أورام العيون السرطانية أصبح ممكنا
بحوث أمراض العيون: علاج أورام العيون السرطانية أصبح ممكنا
بحوث أمراض العيون: علاج أورام العيون السرطانية أصبح ممكنا
بحوث أمراض العيون: علاج أورام العيون السرطانية أصبح ممكنا
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