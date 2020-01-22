مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو

وأضاف "كراوية " في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ال 3 موضوعات الهامة التى تتضمنها الجلسات العلمية ، هى: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى مجالات العيون ، والخلايا الجذعية واستخدامتها المختلفة في علاج أمراض العيون ، وادارة وتطوير المستفيات من خلال منظومة الجودة.





وأشار "كراوية" إلى أن المؤتمر يستهدف شق اخر وهو التبادل العلمي بين مختلف الجامعات والمؤسسات والخبراء المشاركين من مختلف دول العالم ، وعقد عدة بروتوكلات تعاون لتدريب الاطباء والبحث العلمي.







