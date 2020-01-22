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مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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اسماء محمد - ايهاب عيد
قال الدكتور شريف  كراوية رئيس معهد بحوث العيون، أن المؤتمر الدولي الـ 14 لأبحاث العيون الذي يقيمه المعهد لايقتصر فقط على مناقشة اخر الابحاث العلمية فى مجال القرنية وجراحات التجميل وأورام العين بل يتضمن 3 جلسات علمية لمناقشة قضايا علمية ساخنة .

وأضاف "كراوية " في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ال 3 موضوعات الهامة التى تتضمنها الجلسات العلمية ، هى: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى مجالات العيون ، والخلايا الجذعية واستخدامتها المختلفة في علاج أمراض العيون ، وادارة وتطوير المستفيات من خلال منظومة الجودة.

وأشار "كراوية" إلى أن المؤتمر يستهدف شق اخر وهو التبادل العلمي بين مختلف الجامعات والمؤسسات والخبراء المشاركين من مختلف دول العالم ، وعقد عدة بروتوكلات تعاون لتدريب الاطباء والبحث العلمي.


مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو
مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو
مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو
مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو
مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو
مؤتمر بحوث العيون يناقش الجديد في جراحات تجميل والقرني.. فيديو
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