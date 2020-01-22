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رياضة

أهلي ٢٠٠٢ يفوز على شباب زينهم ٦ – صفر وديا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٢، على ضيفه مركز شباب زينهم بنتيجة ٦ – صفر، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

سجل أهداف الأهلي مازن المهدي «هدفان»، وأحمد عربي ومحمد بسيوني ومحمد هشام وزياد مسعود.

تأتي المباراة ضمن سلسلة المباريات الودية، التي يلعبها فريق ٢٠٠٢ بالأهلي منذ انتهاء مشاركته في بطولة دوري منطقة القاهرة، التي تأهل من خلالها لبطولة دوري القطاعات لأندية القاهرة الكبرى.

وفي ظل عدم تحديد موعد انطلاق بطولة القطاعات حتى الآن، حيث يخوض أهلي ٢٠٠٢ عددًا من المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد لمباريات البطولة.

وكان فريق ٢٠٠٢ بالأهلي تأهل لبطولة القطاعات لأندية القاهرة الكبرى، وذلك بعد فوزه على فريق مركز شباب عين الصيرة ٦ – صفر، بالجولة الأخيرة لبطولة منطقة القاهرة، لينهيها وهو متربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٢٧ نقطة، من تسع مباريات بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٦٧ هدفًا ولم تتلقَّ شباكه أي هدف.
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