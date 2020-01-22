إفريقيا لليد .. الجزائر تصطدم بمصر في نصف النهائي بعد الخسارة من تونس

تأهل المنتخب التونسي كمتصدر لمجموعته ، وذلك بعد انتصاره على نظيره المنتخب الجزائري ، بنتيجة 26-22 ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.





كان المنتخب الجزائري متقدمًا على أصحاب الأرض والجمهور معظم أحداث الشوط الأول ، لكن خبرة لاعبي منتخب تونس، رجحت لهم الكفة ، لينهوا الشوط الأول متقدمين بنتيجة 12-11.





وفي الشوط الثاني ، انقلب الحال وتحولت السيطرة لنسور قرطاج، والذين وصلوا بالفارق لخمسه أهداف في أول 7 دقائق من الشوط الأول ، ليحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 26-22.





وبتلك النتيجة ، تأكد ملاقاة منتخب مصر في الدور نصف النهائي ، نظيره المنتخب الجزائري ، الجمعة المقبلة ، وذلك بعد حسم الأول لصدارة مجموعته بفوزه على نظيره المنتخب الأنجولي بنتيجة 33-26، أما المنتخب التونسي فسيلاقي نظيره الأنجولي في نصف النهائي .