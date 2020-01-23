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رياضة

مجدي عبد الغني: فايلر معندوش خبرة أفريقية ولازم يكمل مع الأهلي ..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يمتلك الخبرات فى البطولات الإفريقية.
 
قال "البلدوزر"، في ندوة بـ"صدى البلد"، إن "فايلر مدرب استطاع صنع منافسة فى الدورى الممتاز، واللى مش فاهمه قيادته للأهلي فى إفريقيا، وواضح ان خبراته فى افريقيا منعدمة، وكمان اللاعيبة معندهاش خبرة فى ظل مشاركة محمد مجدي قفشة وعمرو السولية وحسين الشحات للمرة الأولى فى البطولات الإفريقية".
 
شدد مجدى عبدالغني، على أن "اللعب فى أفريقيا من الأمور الصعبة، وأحيانا كان لاعبو الأهلي يضطرون إلى النوم على البلاط فى المطارات بالقارة السمراء، لافتا إلى أنه فى إحدى المرات سافر الشياطين الحمر إلى غانا عبر طائرة حربية استغرقت فى الرحلة ما بين 12 إلى 15 ساعة بدلا من 5 ساعات".
 
وأوضح أنه فى حالة خسارة فايلر دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم سيكون بسبب انعدام الخبرة فى البطولات الإفريقية، مشيرا إلى ضرورة بقائه فى قيادة المارد الأحمر على المستوى المحلي والإفريقي الموسم القادم.

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