خبير ألماني يستعرض أحدث أساليب تأهيل اللاعبين في محاضرة بالنادي الأهلي

استضاف النادي الأهلي اليوم الأربعاء، الخبير الألماني، كريستوف إنريش، خبير التدريب والتغذية بالاتحادات الرياضية الألمانية، ومسستشار الاتحاد الألماني لكرة القدم في كأس العالم 2006، لإلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية لمدربي قطاع النشاط الرياضي.





أقيمت المحاضرة في حضور حنان الزيني، مدير متابعة التراخيص واللوائح بالنادي، بالإضافة إلى الدكتور علاء بركات، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم، والدكتورة مارجريت روب، نائب وزير التعليم الألماني، والدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالي السابق، والدكتورة ياسمين يوسف، خبير التعليم الدولي، والدكتور مجدي جبريل والدكتور إيهاب كمال، عضوي مجلس الأمناء للمؤسسة، وإيمان فيصل، خبير إدارة التعليم، وهاني سلامة، مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة.





وشهدت المحاضرة إقبالًا كثيفًا من جانب أعضاء لجنة اكتشاف المواهب، ورؤساء الأجهزة الفنية والمدربين بالفرق المختلفة، حيث عبر الخبير الألماني عن سعادته الكبيرة وفخره بالوجود داخل النادي، وتطلعه إلى تحقيق أقصى استفادة نظرية وعملية من محاضراته.





ومن جانبه عبر الدكتور علاء بركات عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسة والنادي، مؤكدًا أن الأهلي بتاريخه وخبراته لا يقل عن أعرق وأكبر أندية العالم، لافتًا إلى أن هذه المحاضرات ستكون للعديد من أوجه التعاون، التي تعود بالنفع على قطاعات التدريب بالنادي خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والاحترافية من جانب مسؤولي الأهلي.





واشتملت المحاضرة على شرح مطول عن أحدث أساليب التدريب الرياضي الحديثة، وطرق إعداد اللاعبين في الرياضات الجماعية، وأساليب انتقاء اللاعبين الموهوبين، ونظم التأهيل الحديثة للاعبين بعد الإصابة والعمليات الجراحية، والإعداد النفسي وطرق الاستشفاء أثناء الموسم الرياضي، وبرامج التغذية لإعداد اللاعبين خاصة أثناء المنافسة.





ومن المقرر أن يلقي الخبير الألماني المحاضرة الثانية له في الثانية ظهر غدٍ الجمعة، أمام مدربي قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، ويستعرض فيها طرق وأساليب إعداد المدربين في قطاع الناشئين، وبرامج التغذية لإعداد اللاعبين أثناء المنافسات المختلفة، وطرق التأهيل الحديثة لعودة اللاعبين بعد الإصابات والعمليات الجراحية.





تأتي المحاضرات في إطار سياسة مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، للارتقاء بمدربي النادي في كل القطاعات الرياضية، وإطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه نظم وطرق التدريب وأساليب الإدارة في العالم، من خلال استقدام أفضل المحاضرين المعتمَدين في أكبر الاتحادات الرياضية، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة، واستكمالًا للخطة الموضوعة لتطوير القطاعات الرياضية إداريًّا وفنيًّا وتأهيل اللاعبين والأجهزة الفنية.



