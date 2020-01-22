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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة : ندعو كافة الدول بالالتزام بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:25 م
السفير محمد إدريس،
السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة
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كـريـم الـخـطـيـب

قال السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إن مصر تعرب عن قلقها البالغ من التطورات في ليبيا، فضلا عن التدخلات الخارجية السلبية مما يزيد من صعوبة التوصل إلى السلام ويصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الارهابية وجماعات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر واستغلال الأوضاع في البلاد.

 

وأضاف  إدريس خلال كلمته في إجتماع مجلس الأمن، أن مصر تدعو كافة الدول والأطراف المعنية بالالتزام بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرا إلى أن الأوضاع في ليبيا يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

 

وأوضح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أن مصر ترحب بنتائج مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا التي شاركت فيها مصر بمنتهى الفعالية، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، والحل في أيدي الليبيين بأنفسهم.

 

وأشار إلى ضرورة احترام حظر السلاح والتعاون الصادق في إطار اللجنة الدولية للمتابعة تحقيقا للسلام وحقنا لدماء أبناء الشعب الليبي الشقيق، مضيفا أن تفاقم الأزمة الليبية تتسبب في زيادة الانتهاكات لحقوق الانسان.

 

وشدد على أن مصر تتطلع إلى  أن يحمل العام الجديد بادرة أمل تجاه حل القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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