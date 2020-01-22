بمشاركة 5000 رياضي من جميع أنحاء العالم .. الأهرامات تستضيف ماراثونا عالميا .. صور

أعلنت شركة TriFactory عن تفاصيل النسخة الثانية من ماراثون الأهرامات المقرر إقامته تحت سفح الاهرامات يوم 22 فبراير تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وبإشراف الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وذلك بدعم من شركة "تطوير مصر" و بنك "HSBC" وبشراكة خيرية مع مستشفى "أهل مصر".





كما يشهد الحدث مشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم لمنحهم الفرصة من اجل عيش تجربة فريدة من نوعها في أكثر وجهات العالم عراقة.

ويعود ماراثون الأهرامات في نسخته الثانية هذا العام متميزًا بثلاث مسافات مختلفة وهي 21، 10 و6 كيلومترات، بالإضافة لمسارات سباق جديدة، ومن المتوقع أن يستقبل الماراثون 5000 رياضي من جميع أنحاء العالم للتنافس تحت سفح الأهرامات، أحد عجائب الدنيا السبع، كما سيتمكن المتسابقون من الركض على طرق ممهدة بنسبة 100% تتوافق مع المعايير العالمية باستخدام نظام التوقيت -My Laps timing – وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الأولمبياد.





من جهته، ‎صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن إستراتيجية الوزارة تستهدف زيادة الوعي عن أهمية الرياضة للصحة ودعم الكوادر الشابة بالقطاع الخاص ، حيث تسعى الوزارة من خلال دعمها لذلك الماراثون جعل الجري والرياضة أسلوب حياة للمصريين، متابعا: "فمصر تستضيف كل عام ماراثون جديد؛ فعلى المستوى الإقليمي نجد ماراثون زايد وعلي المستوي المحلي النسخة الثانية من نصف ماراثون الأهرامات".





وأضاف: "‎لقد شاركت في النسخة الأولى وسأشارك بالنسخة الثانية في هذا المنظر الاحتفالي الخلاب الذي يجمع بين الأهرامات والرياضة"، متابعا: "قامت الوزارة بعمل ادارة خاصة للسياحة الرياضية من أجل تسهيل عمل الشركات الخاصة لتنظيم الأحداث الرياضية بالتعاون مع الجهات المعنية بجانب تحديد أجندة رسمية لجميع الأحداث الرياضية في مصر".





في ذات السياق، صرح أيمن حقى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TriFactory بأنه فخور بتنظيم نصف ماراثون الأهرامات هذا العام بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والآثار، والذي يهدف إلى تنشيط السياحة والترويج لمصر بصورة إيجابية أمام العالم، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي بمصر.

وأضاف حقي: "نسعى إلى تطوير الأحداث الرياضية، ساعين دائمًا لتنظيم مختلف الفعاليات في جميع أنحاء مصر، ومن هذا المنطلق يضم نصف ماراثون الأهرامات هذا العام ما يزيد عن 5000 رياضي وعداء من 75 دولة، كما سيكون هناك معرض رسمي في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة قبل 3 أيام من الحدث، حيث سيتمكن جميع الرياضيين من الحصول على كافة مستلزمات السباق الخاصة بهم".