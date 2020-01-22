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توك شو

الديهي: قاتل السادات جلس بمنصة احتفالات أكتوبر في عهد الإخوان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:47 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه عقب وصول الإخوان للحكم وأثناء الاحتفالات بذكري حرب أكتوبر 1973 شعرت بصدمة حينما رأيت قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالاحتفالية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء ، أنه عندما شاهد صورة الموجودين بالاحتفالية، قال "دي مش مصر، هما دول كبار رجال الدولة والمسئولين" .

وكشف نشأت الديهى أن وجد عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، قاتل السادات يجلسون على منصة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وتابع، أن الدول المصرية خطفت، وضاع كل شيء في هذا التوقيت، معقبًا: "هي دي مصر".

وهاجم الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي الإخواني معتز مطر، قائلًا: "شخص وقح وعديم الشرف والرباية وعديم الدين وكلب حقير، ونطفة محرمة من رحم موبوء".
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